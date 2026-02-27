Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de febrero de 2026

SUJETO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS ROBO DE ACCESORIOS DESDE MOTOCICLETA EN PUNTA ARENAS

​Detectives de la BIRO recuperaron la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en cerca de 500 mil pesos, tras diligencias coordinadas con el Ministerio Público.

Biro

Una denuncia por el delito de robo en bienes nacionales de uso público permitió la detención de un sujeto en Punta Arenas, quien posteriormente quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la justicia.

De acuerdo con los antecedentes, un hombre denunció en el complejo policial que desconocidos forzaron la chapa del maletero trasero de su motocicleta, la cual se encontraba estacionada en la vía pública frente a su domicilio. Desde el compartimiento fueron sustraídos un casco y guantes de conducción.

A raíz del hecho, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas realizaron diversas diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, incluyendo empadronamientos, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad del sector.

El comisario Esteban Ramírez, jefe subrogante de la BIRO Punta Arenas, explicó que mediante el análisis audiovisual se logró establecer la participación de un individuo y determinar su trayecto de huida hasta un inmueble cercano.

“Mientras se realizaban diligencias en el sector, se observó salir del domicilio a un hombre con vestimentas similares a las registradas en las grabaciones, por lo que se efectuó un control de identidad. El sujeto entregó la identidad de otra persona, siendo detenido en flagrancia por el delito de usurpación de nombre”, indicó el oficial.

Posteriormente, y tras obtener las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro, los detectives ingresaron al inmueble, logrando recuperar la totalidad de las especies sustraídas, cuyo avalúo alcanza aproximadamente los 500 mil pesos.

El imputado, quien mantiene antecedentes policiales por diversos delitos, principalmente contra la propiedad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía este viernes, siendo formalizado por robo en bienes nacionales de uso público y usurpación de nombre, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

pdi magallanes

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A JOVEN CON ORDEN VIGENTE PARA CUMPLIR CONDENA POR ROBO CON VIOLENCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

Leer Más

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

MINVU -Primer Centro Comunitario de Cuidados de Natales_1
nuestrospodcast
Biro

SUJETO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS ROBO DE ACCESORIOS DESDE MOTOCICLETA EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Biro

SUJETO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS ROBO DE ACCESORIOS DESDE MOTOCICLETA EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Guaguateca (4)

GUAGUATECA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA N°47 SE CONSOLIDA COMO ESPACIO DE FOMENTO LECTOR PARA LA PRIMERA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
tarjeta-de-credito-1920x1080-1-1

SERNAC FIJA CRITERIOS EN DICTAMEN INTERPRETATIVO: BANCOS NO PUEDEN DESCARTAR FRAUDES DE CLIENTES SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL