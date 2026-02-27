SUJETO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS ROBO DE ACCESORIOS DESDE MOTOCICLETA EN PUNTA ARENAS

Una denuncia por el delito de robo en bienes nacionales de uso público permitió la detención de un sujeto en Punta Arenas, quien posteriormente quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la justicia.

De acuerdo con los antecedentes, un hombre denunció en el complejo policial que desconocidos forzaron la chapa del maletero trasero de su motocicleta, la cual se encontraba estacionada en la vía pública frente a su domicilio. Desde el compartimiento fueron sustraídos un casco y guantes de conducción.

A raíz del hecho, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas realizaron diversas diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, incluyendo empadronamientos, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad del sector.

El comisario Esteban Ramírez, jefe subrogante de la BIRO Punta Arenas, explicó que mediante el análisis audiovisual se logró establecer la participación de un individuo y determinar su trayecto de huida hasta un inmueble cercano.

“Mientras se realizaban diligencias en el sector, se observó salir del domicilio a un hombre con vestimentas similares a las registradas en las grabaciones, por lo que se efectuó un control de identidad. El sujeto entregó la identidad de otra persona, siendo detenido en flagrancia por el delito de usurpación de nombre”, indicó el oficial.

Posteriormente, y tras obtener las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro, los detectives ingresaron al inmueble, logrando recuperar la totalidad de las especies sustraídas, cuyo avalúo alcanza aproximadamente los 500 mil pesos.

El imputado, quien mantiene antecedentes policiales por diversos delitos, principalmente contra la propiedad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía este viernes, siendo formalizado por robo en bienes nacionales de uso público y usurpación de nombre, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.