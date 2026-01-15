Punta Arenas,
15 de enero de 2026

MINISTRO CORDERO VISITA UNIDADES POLICIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA JUNTO A CARABINEROS DE CHILE Y LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

​El titular de Seguridad Pública visita comisarías, tenencias y retenes en las zonas más australes del país, incluyendo Puerto Williams, Puerto Toro, Yendegaia y el Complejo Fronterizo San Sebastián.

ministrocorderomagallanes

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, inició este jueves una intensa jornada de trabajo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde visita diversas unidades policiales ubicadas en zonas extremas y de frontera del territorio nacional.

La gira comenzó en Puerto Williams, capital de la comuna de Cabo de Hornos, donde el Secretario de Estado visitó la 4° Comisaría de Carabineros y el Cuartel de la Policía de Investigaciones. Durante la jornada, la comitiva también inspeccionó el terreno donde se construirá el futuro Cuartel de la PDI en la zona.

Tras la visita al Cuartel de la PDI en Puerto Williams, el ministro Cordero destacó la importancia estratégica de la región, señalando que «hemos estado en Coyhaique y estamos hoy día, efectivamente, en la ciudad más austral del mundo. Y en una de las regiones que no solo tiene un gran desarrollo, sino que tiene una posición muy estratégica para el país, no solo en términos económicos, no sólo en términos de seguridad nacional, sino que especialmente desde el punto de vista de investigación científica y la proyección que tiene».

El titular de Seguridad Pública relevó las características particulares de esta zona, agregando que presenta desafíos «desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista turístico y el desarrollo de algunas actividades económicas sensibles».

Finalmente, destacó que «esta visita también se explica en el entendido que lo que hacemos son políticas de Estado permanentes y que las autoridades de confianza son contingentes y pasan, pero las instituciones permanentes de la República son lo relevante precisamente para sostener las políticas públicas estables del Estado de Chile».

Posteriormente, el ministro Cordero se trasladó en helicóptero hacia Puerto Toro para visitar el Retén de Carabineros, continuando hacia la Tenencia Yendegaia, ubicada en uno de los puntos más remotos de la región. El recorrido incluye además el Retén Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel; la Tenencia San Sebastián, en la comuna de Porvenir, y el Complejo Fronterizo San Sebastián que integra a la PDI y Aduanas. Para este viernes la agenda contempla la visita al Retén Morro Chico, ubicado en Laguna Blanca, y al Retén Teniente H. Merino, entre otras actividades.

Fuente: minsegpublica.cl/

slepintegramagallanes

SLEP MAGALLANES Y FUNDACIÓN INTEGRA FIRMAN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y FAVORECER LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE NIÑAS Y NIÑOS

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

MINISTRO CORDERO VISITA UNIDADES POLICIALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA JUNTO A CARABINEROS DE CHILE Y LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

FIUT

MINCIENCIA OFICIALIZA ADJUDICACIÓN DEL FIU A LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

ACADÉMICO UMAG JUAN CARLOS JUDIKIS ANUNCIA QUE COMPETIRÁ POR LA RECTORÍA PARA EL PERÍODO 2026-2030

