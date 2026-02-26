Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de febrero de 2026

AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026

​Tras fortalecer su liderazgo en el retail japonés y expandir su oferta de valor en el mercado europeo, la principal productora de salmón en Chile alista ahora su desembarco en la Seafood Expo North America de Boston.

AquaChile - Japón

Tras una exitosa gira por los principales centros de consumo global, AquaChile —principal productor de salmón en Chile— cerró su participación en la Super Market Trade Show de Tokio y Fish International en Bremen, consolidando una estrategia 2026 orientada a la diversificación de mercados y la sofisticación de su oferta para el canal retail y food service. La presencia en ambas instancias permitió fortalecer relaciones con clientes estratégicos, profundizar el posicionamiento en el exigente mercado japonés y ampliar oportunidades de negocio en diversos países europeos.

En el continente asiático, la participación estuvo orientada a estrechar vínculos con cadenas de supermercados y distribuidores especializados, priorizando alianzas de largo plazo basadas en la consistencia y confiabilidad. La oferta en Japón se concentró en productos desarrollados a partir de salmón Coho, principalmente en formato congelado, donde la compañía destacó por sus estándares de color, textura y frescura, atributos críticos para el consumidor local. En paralelo, AquaChile avanzó en conversaciones para abrir nuevas oportunidades comerciales para el salmón del Atlántico, ampliando así su propuesta de valor en la región.

Por su lado, en Bremen, la estrategia de la presencia de la principal productora de salmón en Chile, se centró en impulsar el crecimiento en Europa mediante una oferta flexible y adaptada a las tendencias actuales de consumo. La compañía exhibió una amplia gama de filetes y porciones que priorizan la conveniencia y la versatilidad, ajustando formatos y especificaciones según los requerimientos técnicos de cada cliente. Esta aproximación permitió a AquaChile fortalecer su red de distribución regional y conectar con operadores de food service que buscan soluciones gastronómicas de alta calidad con origen controlado.

"Tokio y Bremen fueron hitos complementarios para nuestra estrategia internacional. En Japón reforzamos una agenda de largo plazo con foco en retail, y en Europa avanzamos con una propuesta comercial más estructurada y adaptada a las necesidades de cada mercado y canal", dijo el Gerente de Ventas, Jose Miguel Ugarte.

Tras estos resultados positivos en Asia y Europa, AquaChile ya prepara su desembarco en la Seafood Expo North America en Boston, considerada una de las ferias pesqueras más importantes a nivel mundial. Esta próxima cita en Estados Unidos será fundamental para completar el despliegue global de la compañía este semestre, reforzando su rol como un proveedor competitivo, confiable y líder en la industria del salmón a nivel internacional.


enap refineria gregorio

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

Leer Más

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1
nuestrospodcast
magister-educacion (1)

SEREMI DE CIENCIA INVITA A POSTULAR A BECA MAGÍSTER EN CHILE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
AquaChile - Japón

AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Autos Chinos

CHINA SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL ORIGEN DE LOS AUTOS QUE SE VENDEN EN CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Viviendas 2025

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250