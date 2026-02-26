AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026

Tras una exitosa gira por los principales centros de consumo global, AquaChile —principal productor de salmón en Chile— cerró su participación en la Super Market Trade Show de Tokio y Fish International en Bremen, consolidando una estrategia 2026 orientada a la diversificación de mercados y la sofisticación de su oferta para el canal retail y food service. La presencia en ambas instancias permitió fortalecer relaciones con clientes estratégicos, profundizar el posicionamiento en el exigente mercado japonés y ampliar oportunidades de negocio en diversos países europeos.

En el continente asiático, la participación estuvo orientada a estrechar vínculos con cadenas de supermercados y distribuidores especializados, priorizando alianzas de largo plazo basadas en la consistencia y confiabilidad. La oferta en Japón se concentró en productos desarrollados a partir de salmón Coho, principalmente en formato congelado, donde la compañía destacó por sus estándares de color, textura y frescura, atributos críticos para el consumidor local. En paralelo, AquaChile avanzó en conversaciones para abrir nuevas oportunidades comerciales para el salmón del Atlántico, ampliando así su propuesta de valor en la región.

Por su lado, en Bremen, la estrategia de la presencia de la principal productora de salmón en Chile, se centró en impulsar el crecimiento en Europa mediante una oferta flexible y adaptada a las tendencias actuales de consumo. La compañía exhibió una amplia gama de filetes y porciones que priorizan la conveniencia y la versatilidad, ajustando formatos y especificaciones según los requerimientos técnicos de cada cliente. Esta aproximación permitió a AquaChile fortalecer su red de distribución regional y conectar con operadores de food service que buscan soluciones gastronómicas de alta calidad con origen controlado.

"Tokio y Bremen fueron hitos complementarios para nuestra estrategia internacional. En Japón reforzamos una agenda de largo plazo con foco en retail, y en Europa avanzamos con una propuesta comercial más estructurada y adaptada a las necesidades de cada mercado y canal", dijo el Gerente de Ventas, Jose Miguel Ugarte.

Tras estos resultados positivos en Asia y Europa, AquaChile ya prepara su desembarco en la Seafood Expo North America en Boston, considerada una de las ferias pesqueras más importantes a nivel mundial. Esta próxima cita en Estados Unidos será fundamental para completar el despliegue global de la compañía este semestre, reforzando su rol como un proveedor competitivo, confiable y líder en la industria del salmón a nivel internacional.

​

