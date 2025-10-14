EL TALENTO NATALINO BRILLÓ EN UNA NUEVA EDICIÓN DE "VOCES NATALINAS 2025"

Una noche llena de emoción y música se vivió en el gimnasio José Miguel Carrera durante la presentación final de Voces Natalinas 2025. El programa, impulsado por la Fundación Musicarte, AquaChile y la Municipalidad de Puerto Natales, a través de su Corporación de Cultura.

El objetivo de este proyecto, liderado por Luis Jara, el presidente de la Fundación Musicarte, tuvo como propósito descubrir y acompañar nuevas voces locales, combinando formación vocal, talleres con docentes especializados y presentaciones en vivo abiertas a toda la comunidad. El cantante nacional apoyó a los 13 jóvenes becados durante todo el proceso formativo y cerró con una presentación en vivo.

"El resultado que vimos en el escenario fue extraordinario. Voces Natalinas logró reunir talento, esfuerzo y emoción genuina. Desde Musicarte creemos que la formación artística es una herramienta poderosa para construir confianza y comunidad, y este programa fue una muestra de ello", expresó Sergio Hasbún, director de la Fundación Musicarte.

Por su parte, Brenda Vera, gerente regional de Magallanes de AquaChile, destacó la relevancia de este tipo de alianzas en el desarrollo de las comunidades. "Hoy sentimos un profundo orgullo de acompañar iniciativas que dejan huella. Voces Natalinas demuestra que cuando empresas, instituciones y organizaciones culturales trabajan juntas, se generan oportunidades reales para los jóvenes y un impacto positivo para todo el territorio", dijo.

Durante la jornada, que contó con la participación de la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, valoró el aporte cultural y educativo del programa. "Agradecemos esta instancia y la colaboración que se dio entre las entidades para seguir entregando espacios para que nuestros jóvenes puedan ensayar, y tener este tipo de espectáculos en nuestra comuna".

Voces Natalinas 2025 cerró una nueva versión marcada por el talento y la participación de la comunidad, reafirmando un modelo de colaboración que une arte, educación y compromiso local.

