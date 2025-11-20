DELEGADO RUIZ SANTANA DESCRIBE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EVACUACIÓN DESDE SECTOR PERROS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó detalles sobre el inicio del operativo de evacuación de los cinco cuerpos desde el sector Perros, en el Parque Nacional Torres del Paine.

La autoridad explicó que la labor se activó gracias a “una ventana meteorológica [que] permitió comenzar este miércoles la extracción de las personas fallecidas”, proceso que se desarrolla bajo un entorno de alta complejidad geográfica y que ha requerido una coordinación estrecha entre diversas instituciones. Según señaló, la operación está siendo encabezada por el Comando de Incidentes y cuenta con el apoyo de Carabineros, Ejército, CONAF y la Fuerza Aérea.

Ruiz Santana detalló que, además del despliegue en terreno, continúan las coordinaciones con la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y distintos consulados, con el fin de asegurar que cada etapa del procedimiento se lleve a cabo conforme a los protocolos establecidos. Agregó que se trata de un operativo sensible y técnicamente exigente, dadas las condiciones del sector y las características propias del circuito.

