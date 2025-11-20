Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de noviembre de 2025

DELEGADO RUIZ SANTANA DESCRIBE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EVACUACIÓN DESDE SECTOR PERROS

Buenos días región.

dppnatales

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó detalles sobre el inicio del operativo de evacuación de los cinco cuerpos desde el sector Perros, en el Parque Nacional Torres del Paine.

La autoridad explicó que la labor se activó gracias a “una ventana meteorológica [que] permitió comenzar este miércoles la extracción de las personas fallecidas”, proceso que se desarrolla bajo un entorno de alta complejidad geográfica y que ha requerido una coordinación estrecha entre diversas instituciones. Según señaló, la operación está siendo encabezada por el Comando de Incidentes y cuenta con el apoyo de Carabineros, Ejército, CONAF y la Fuerza Aérea.

Ruiz Santana detalló que, además del despliegue en terreno, continúan las coordinaciones con la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y distintos consulados, con el fin de asegurar que cada etapa del procedimiento se lleve a cabo conforme a los protocolos establecidos. Agregó que se trata de un operativo sensible y técnicamente exigente, dadas las condiciones del sector y las características propias del circuito.



CBCH2025

DIPUTADO CARLOS BIANCHI: “ES INACEPTABLE Y SE DEBEN ESTABLECER RESPONSABILIDADES POR LA TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL