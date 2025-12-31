Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

​La mujer resultó con una grave lesión en su rodilla tras realizar un ascenso no autorizado durante la madrugada.

rescateturista

Durante la madrugada de este martes 30 de diciembre, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) recibió una alerta cerca del mediodía que informaba sobre la salida no autorizada de tres turistas extranjeros hacia el sector Base Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine.

En el lugar, una mujer de nacionalidad estadounidense sufrió una lesión en una de sus piernas, lo que le impidió continuar el trayecto. Ante la emergencia, se activaron los protocolos de extracción en coordinación con Carabineros de la Avanzada Temporal Torres del Paine.

Durante horas de la tarde, una patrulla conjunta de Carabineros y personal de Conaf logró llegar hasta el Campamento Base Torres, donde se constató que la turista presentaba una inflamación severa en su rodilla izquierda, con una posible dislocación y desgarro muscular, diagnóstico preliminar entregado por otro turista de profesión médico que se encontraba en el lugar y logró estabilizarla.

Posteriormente se iniciaron las labores de camillaje para su evacuación, las que finalizaron cerca de las 20:00 horas en el sector de Laguna Amarga, donde la mujer fue entregada a una ambulancia de la posta de Cerro Castillo para su traslado al Hospital de Puerto Natales.

La turista fue identificada como Michelle Iliev, de 30 años, de nacionalidad estadounidense.


REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

ENTREGA BANCO ESTADO 2

CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

LA ARMADA DE CHILE ENTRENARÁ EN NAVEGACIÓN ANTÁRTICA AL ARC SIMÓN BOLÍVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA

