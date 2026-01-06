Punta Arenas,
6 de enero de 2026

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

​Colisión entre un taxi colectivo y una motocicleta obligó la intervención de la SIAT de Magallanes por instrucción del Ministerio Público.

siattaximoto

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes 6 de enero en la intersección de Avenida España con calle Balmaceda, dejando como resultado a un motociclista con lesiones de carácter grave.

Según información entregada por personal policial, a las 10:30 horas se recibió una alerta desde la Central de Comunicaciones, concurriendo de inmediato al lugar del hecho. En el sitio, los funcionarios se entrevistaron con el conductor de un taxi colectivo, quien señaló que al enfrentar la señalética de “Ceda el Paso” no advirtió desplazamiento vehicular, avanzando hacia Avenida España, momento en que fue impactado en el costado frontal izquierdo por una motocicleta que circulaba de norte a sur.

Producto de la colisión, el conductor de la motocicleta salió eyectado, impactando violentamente contra el pavimento, resultando con una fractura expuesta en su pierna derecha. Personal del SAMU logró estabilizar al lesionado en el lugar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Regional, donde permanece siendo intervenido quirúrgicamente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el Ministerio Público dispuso la concurrencia de la SIAT de Magallanes para realizar los peritajes correspondientes y establecer la dinámica del accidente. El procedimiento se mantiene en desarrollo.


REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ccifuentes

PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA CÉSAR CIFUENTES ANALIZA LA RECONFIGURACIÓN DE LA DERECHA TRAS LA ELECCIÓN DE JOSÉ ANTONIO KAST

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

NE 11

MUNICIPIO IMPLEMENTÓ RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS PARA ASEGURAR LA SALIDA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

