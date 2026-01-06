GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes 6 de enero en la intersección de Avenida España con calle Balmaceda, dejando como resultado a un motociclista con lesiones de carácter grave.

Según información entregada por personal policial, a las 10:30 horas se recibió una alerta desde la Central de Comunicaciones, concurriendo de inmediato al lugar del hecho. En el sitio, los funcionarios se entrevistaron con el conductor de un taxi colectivo, quien señaló que al enfrentar la señalética de “Ceda el Paso” no advirtió desplazamiento vehicular, avanzando hacia Avenida España, momento en que fue impactado en el costado frontal izquierdo por una motocicleta que circulaba de norte a sur.

Producto de la colisión, el conductor de la motocicleta salió eyectado, impactando violentamente contra el pavimento, resultando con una fractura expuesta en su pierna derecha. Personal del SAMU logró estabilizar al lesionado en el lugar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Regional, donde permanece siendo intervenido quirúrgicamente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el Ministerio Público dispuso la concurrencia de la SIAT de Magallanes para realizar los peritajes correspondientes y establecer la dinámica del accidente. El procedimiento se mantiene en desarrollo.

​

