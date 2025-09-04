4 de septiembre de 2025
INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS
El incidente se produjo la mañana del miércoles en la intersección de España con Capitán Guillermos. Ambos involucrados terminaron detenidos.
Lo que comenzó como un accidente de tránsito en Punta Arenas terminó en un grave hecho policial. La mañana del miércoles 3 de septiembre, cerca de las 8:00 horas, Carabineros concurrió hasta la esquina de España con Capitán Juan Guillermos tras recibir una denuncia por homicidio frustrado.
Según antecedentes, una camioneta Ssangyong perdió el control debido a la escarcha y chocó por el costado a un Hyundai, que quedó atravesado en la calzada. Tras el accidente, los conductores iniciaron una discusión en la vía pública. En ese contexto, L.G.G.V. amenazó a M.A.A.G., quien, al intentar retirarse, aceleró su vehículo pese a que el otro conductor estaba frente a él, arrastrándolo sobre el capó por casi 20 metros.
Ambos fueron trasladados al SAR Damianovic para constatación de lesiones, sin resultados médicos graves. Carabineros procedió a la detención de L.G.G.V. por amenazas simples y de M.A.A.G. por el delito de homicidio frustrado.
