4 de septiembre de 2025

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

​El incidente se produjo la mañana del miércoles en la intersección de España con Capitán Guillermos. Ambos involucrados terminaron detenidos.

conductoresroadrage

​Lo que comenzó como un accidente de tránsito en Punta Arenas terminó en un grave hecho policial. La mañana del miércoles 3 de septiembre, cerca de las 8:00 horas, Carabineros concurrió hasta la esquina de España con Capitán Juan Guillermos tras recibir una denuncia por homicidio frustrado.

Según antecedentes, una camioneta Ssangyong perdió el control debido a la escarcha y chocó por el costado a un Hyundai, que quedó atravesado en la calzada. Tras el accidente, los conductores iniciaron una discusión en la vía pública. En ese contexto, L.G.G.V. amenazó a M.A.A.G., quien, al intentar retirarse, aceleró su vehículo pese a que el otro conductor estaba frente a él, arrastrándolo sobre el capó por casi 20 metros.

Ambos fueron trasladados al SAR Damianovic para constatación de lesiones, sin resultados médicos graves. Carabineros procedió a la detención de L.G.G.V. por amenazas simples y de M.A.A.G. por el delito de homicidio frustrado.

FUNCIONARIOS DE LA FACH FUERON ARRESTADOS POR NO QUERER REALIZAR MISIÓN A LA ANTÁRTICA: ACUSARON QUE AVIÓN PRESENTABA FALLAS

