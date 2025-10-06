Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

​La revisión confirmó que en el interior de la mochila solo había cuadernos y un computador portátil, sin hallazgo de sustancias ilícitas ni elementos peligrosos.

drugmochila

​Durante la noche del viernes se registraron dos procedimientos distintos en la ciudad de Punta Arenas, uno en la Secretaría Regional Ministerial de Educación y otro, casi de manera simultánea, en el Liceo Luis Alberto Barrera.

 
En el primero de ellos, funcionarios de Seguridad Pública y Carabineros acudieron a las dependencias de la Seremi de Educación luego de recibir un aviso de vecinos del sector que alertaban la presencia de personas al interior del recinto.

 
El seremi de Educación, Valentín Aguilera, explicó: “Cerca de las 23:00 horas del pasado viernes, fuimos contactados por la Seremi de Seguridad Pública con el propósito de facilitar el acceso al patio de la Secretaría Ministerial, tras recibir información de vecinos que señalaban el ingreso de individuos a ese espacio. Nos hicimos presentes en el lugar y, tras revisar el recinto, no se encontraron personas. Sólo se nos indicó la presencia de una mochila en un sector aledaño a las rejas del servicio. Posteriormente fuimos informados de que esta fue inspeccionada, se verificó que no contenía elementos irregulares y fue devuelta al establecimiento educacional correspondiente”.

 
Mientras la mochila era devuelta a trabajadores del Liceo Luis Alberto Barrera, que a esa hora se encontraban en un evento con alumnos, se generó un segundo procedimiento policial tras recibir una nueva alerta desde el interior del establecimiento.

 
La seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, detalló que: “En el liceo se desarrollaba una actividad recreativa entre estudiantes. Durante una ronda preventiva por el sector posterior del recinto, un trabajador sorprendió a un grupo de adolescentes junto a un portón, quienes se retiraron del lugar. Al revisar la zona, se encontró una chaqueta con una pequeña bolsa transparente que contenía una sustancia verdosa, presuntamente marihuana, además de la cédula de identidad de un estudiante del liceo”.

 
La sustancia incautada, con un peso total de 5 gramos y 800 miligramos, estaba distribuida en cinco envoltorios. Todos los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, quien determinará los pasos a seguir conforme a la ley.

 
Finalmente, las autoridades reforzaron la importancia de entregar información precisa y oficial respecto de estos procedimientos, con el fin de evitar confusiones en la comunidad y contribuir a un trabajo coordinado entre las instituciones competentes.

CADEM: JARA LIDERA LA PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES, PERO EL 40% CREE QUE KAST SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE

​En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

hystmop

HYST Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EL TURISMO EN TORRES DEL PAINE

Jefes de Cuadrilla y Brigada recibieron capacitación del Centro Meteorológico Maritimo de Punta Arenas 4

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

australisexpo

AUSTRALIS PRESENTÓ EN PUERTO NATALES SUS INNOVACIONES PARA PROTEGER EL MEDIO MARINO Y LA BIODIVERSIDAD

