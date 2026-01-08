HERMOSOS, PERO INVASIVOS: LOS CHOCHOS QUE FLORECEN EN MAGALLANES NO SON AUTÓCTONOS

Durante el verano, los lupinos se transforman en protagonistas del paisaje magallánico. Sus flores violetas, rosadas y blancas cubren extensas franjas de terreno, especialmente en bordes de caminos y áreas abiertas, generando postales que llaman la atención de residentes y visitantes. Sin embargo, detrás de su belleza existe una historia poco conocida.

Los lupinos presentes en Magallanes corresponden a una especie introducida, originaria de América del Norte, que llegó al sur de Chile hace décadas con fines ornamentales y de mejoramiento de suelos. Con el tiempo, la planta se adaptó con facilidad al clima frío y húmedo de la Patagonia, logrando reproducirse y expandirse sin control natural.

Su permanencia en la región se explica por varias razones. Los lupinos toleran bien las bajas temperaturas, prosperan en suelos pobres y tienen una alta capacidad de dispersión de semillas. Además, al fijar nitrógeno en el suelo, modifican el entorno, lo que les permite imponerse sobre especies nativas y alterar el equilibrio natural de los ecosistemas.

Actualmente, es posible observar lupinos en distintos puntos de la Región de Magallanes, principalmente en: