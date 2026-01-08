Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

HERMOSOS, PERO INVASIVOS: LOS CHOCHOS QUE FLORECEN EN MAGALLANES NO SON AUTÓCTONOS

​Coloridos, fotogénicos y cada vez más presentes en caminos y sectores rurales de Magallanes, los lupinos —también conocidos como chochos— no forman parte de la flora nativa de la región. Su expansión responde a una introducción humana y a condiciones ambientales que favorecieron su permanencia.

Chochos camino a discordia Claudia Karelovic M

Durante el verano, los lupinos se transforman en protagonistas del paisaje magallánico. Sus flores violetas, rosadas y blancas cubren extensas franjas de terreno, especialmente en bordes de caminos y áreas abiertas, generando postales que llaman la atención de residentes y visitantes. Sin embargo, detrás de su belleza existe una historia poco conocida.

Los lupinos presentes en Magallanes corresponden a una especie introducida, originaria de América del Norte, que llegó al sur de Chile hace décadas con fines ornamentales y de mejoramiento de suelos. Con el tiempo, la planta se adaptó con facilidad al clima frío y húmedo de la Patagonia, logrando reproducirse y expandirse sin control natural.

Su permanencia en la región se explica por varias razones. Los lupinos toleran bien las bajas temperaturas, prosperan en suelos pobres y tienen una alta capacidad de dispersión de semillas. Además, al fijar nitrógeno en el suelo, modifican el entorno, lo que les permite imponerse sobre especies nativas y alterar el equilibrio natural de los ecosistemas.

Actualmente, es posible observar lupinos en distintos puntos de la Región de Magallanes, principalmente en:

  • Bordes de caminos rurales y periurbanos

  • Sectores como el camino a Discordia, en la comuna de Punta Arenas

  • Áreas abiertas cercanas a riberas y antiguos terrenos intervenidos

Especialistas advierten que, pese a su atractivo visual, se trata de una especie exótica con comportamiento invasor, por lo que se recomienda no cortarlos, no trasladarlos y evitar su propagación. En el caso de mascotas y ganado, también se aconseja impedir su ingesta, ya que pueden resultar tóxicos si se consumen.


La invitación es a disfrutar de su floración con respeto y conciencia, entendiendo que no todo lo que embellece el paisaje pertenece originalmente a él. Admirarlos, fotografiarlos y seguir el camino es la mejor forma de convivir con este fenómeno natural que cada verano vuelve a teñir de color el extremo sur de Chile.

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORTE DE PUNTA ARENAS ABSUELVE A EXEJECUTIVOS DE EMPRESA SALMONERA ACUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS

Leer Más

​Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.

​Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.

novaaustral
nuestrospodcast
blumarislariesco

BLUMAR PROYECTA AMPLIACIONES PRODUCTIVAS EN DOS CENTROS DE CULTIVO EN ISLA RIESCO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Chochos camino a discordia Claudia Karelovic M

HERMOSOS, PERO INVASIVOS: LOS CHOCHOS QUE FLORECEN EN MAGALLANES NO SON AUTÓCTONOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
estebanveravasquez

LAGUNA BLANCA DA INICIO A LA CUENTA REGRESIVA DEL XXXII FESTIVAL DE LA ESQUILA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
parlamentoinach

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250