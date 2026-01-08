8 de enero de 2026
HERMOSOS, PERO INVASIVOS: LOS CHOCHOS QUE FLORECEN EN MAGALLANES NO SON AUTÓCTONOS
Coloridos, fotogénicos y cada vez más presentes en caminos y sectores rurales de Magallanes, los lupinos —también conocidos como chochos— no forman parte de la flora nativa de la región. Su expansión responde a una introducción humana y a condiciones ambientales que favorecieron su permanencia.
Durante el verano, los lupinos se transforman en protagonistas del paisaje magallánico. Sus flores violetas, rosadas y blancas cubren extensas franjas de terreno, especialmente en bordes de caminos y áreas abiertas, generando postales que llaman la atención de residentes y visitantes. Sin embargo, detrás de su belleza existe una historia poco conocida.
Los lupinos presentes en Magallanes corresponden a una especie introducida, originaria de América del Norte, que llegó al sur de Chile hace décadas con fines ornamentales y de mejoramiento de suelos. Con el tiempo, la planta se adaptó con facilidad al clima frío y húmedo de la Patagonia, logrando reproducirse y expandirse sin control natural.
Su permanencia en la región se explica por varias razones. Los lupinos toleran bien las bajas temperaturas, prosperan en suelos pobres y tienen una alta capacidad de dispersión de semillas. Además, al fijar nitrógeno en el suelo, modifican el entorno, lo que les permite imponerse sobre especies nativas y alterar el equilibrio natural de los ecosistemas.
Actualmente, es posible observar lupinos en distintos puntos de la Región de Magallanes, principalmente en:
Bordes de caminos rurales y periurbanos
Sectores como el camino a Discordia, en la comuna de Punta Arenas
Áreas abiertas cercanas a riberas y antiguos terrenos intervenidos
Especialistas advierten que, pese a su atractivo visual, se trata de una especie exótica con comportamiento invasor, por lo que se recomienda no cortarlos, no trasladarlos y evitar su propagación. En el caso de mascotas y ganado, también se aconseja impedir su ingesta, ya que pueden resultar tóxicos si se consumen.
La invitación es a disfrutar de su floración con respeto y conciencia, entendiendo que no todo lo que embellece el paisaje pertenece originalmente a él. Admirarlos, fotografiarlos y seguir el camino es la mejor forma de convivir con este fenómeno natural que cada verano vuelve a teñir de color el extremo sur de Chile.
CORTE DE PUNTA ARENAS ABSUELVE A EXEJECUTIVOS DE EMPRESA SALMONERA ACUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS
Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.
