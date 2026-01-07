DIPUTADO CARLOS BIANCHI SOLICITÓ RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD SOBRE MATERIAS SANITARIAS DE LA COMUNA

​El diputado de la República, Carlos Bianchi Chelech, informó que ha solicitado al Ministerio de Salud que se otorgue respuesta al oficio remitido por el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, en el cual se exponen una serie de antecedentes y preocupaciones relacionadas con la situación sanitaria local.



En dicho oficio se solicita información respecto de materias que afectan directamente a la población, entre ellas el estado de las acciones y medidas adoptadas por el Ministerio en la comuna, los plazos de implementación de eventuales soluciones, la disponibilidad de recursos y la coordinación con el nivel local para enfrentar problemáticas que inciden en la atención de salud de vecinas y vecinos, particularmente frente a la falta o insuficiencia de determinados servicios sanitarios.



El diputado Bianchi explicó que su gestión tiene como objetivo colaborar y facilitar el diálogo institucional, permitiendo que las inquietudes planteadas por el alcalde puedan ser debidamente atendidas y respondidas.



Asimismo, el parlamentario señaló que ha solicitado respetuosamente que, una vez emitida la respuesta al oficio del alcalde, se le haga llegar copia de dicha comunicación, con el fin de realizar un seguimiento responsable y mantener informada a la comunidad sobre las gestiones y definiciones adoptadas por la autoridad sanitaria.



“El centro de esta solicitud son las personas. Es fundamental escuchar a las vecinas y vecinos, así como a las organizaciones sociales y comunitarias, que han manifestado su preocupación por no contar con estos servicios de salud.” Dijo Bainchi.



Finalmente, reiteró su disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Salud y las autoridades locales, promoviendo el trabajo conjunto, la participación ciudadana y el resguardo del bienestar de la comunidad.





