Punta Arenas,
29 de enero de 2026

FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL

​El encuentro permitió revisar problemáticas laborales, desafíos 2026 y proyectos de inversión para la red pública regional.

La Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión de trabajo  con la directora del Servicio de Salud Magallanes, en el marco de una instancia de seguimiento  de diversos temas gremiales y laborales que afectan a las y los funcionarios de la red.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas específicas de cada base, así como temas transversales de interés gremial, vinculados a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento del sistema público de salud en la región.

La reunión permitió avanzar en una mesa de diálogo orientada a generar acuerdos  y a consolidar un trabajo colaborativo con la autoridad, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en las condiciones laborales  y en la calidad de la atención de salud para la comunidad.

Asimismo, se analizaron los nuevos desafíos para el presente año y se revisaron los proyectos de inversión proyectados para la red pública de salud en Magallanes.

Fuente: fenpruss.cl
FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL

FAE PUERTO NATALES REALIZÓ TALLER SOBRE AUTOCONOCIMIENTO PARA LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA SUMA NUEVOS ALGUACILES DE CARABINEROS