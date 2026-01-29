FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL

La Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión de trabajo con la directora del Servicio de Salud Magallanes, en el marco de una instancia de seguimiento de diversos temas gremiales y laborales que afectan a las y los funcionarios de la red.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas específicas de cada base, así como temas transversales de interés gremial, vinculados a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento del sistema público de salud en la región.

La reunión permitió avanzar en una mesa de diálogo orientada a generar acuerdos y a consolidar un trabajo colaborativo con la autoridad, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en las condiciones laborales y en la calidad de la atención de salud para la comunidad.

Asimismo, se analizaron los nuevos desafíos para el presente año y se revisaron los proyectos de inversión proyectados para la red pública de salud en Magallanes.





Fuente: fenpruss.cl

