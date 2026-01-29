29 de enero de 2026
FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL
El encuentro permitió revisar problemáticas laborales, desafíos 2026 y proyectos de inversión para la red pública regional.
La Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión de trabajo con la directora del Servicio de Salud Magallanes, en el marco de una instancia de seguimiento de diversos temas gremiales y laborales que afectan a las y los funcionarios de la red.
Durante el encuentro se abordaron problemáticas específicas de cada base, así como temas transversales de interés gremial, vinculados a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento del sistema público de salud en la región.
La reunión permitió avanzar en una mesa de diálogo orientada a generar acuerdos y a consolidar un trabajo colaborativo con la autoridad, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en las condiciones laborales y en la calidad de la atención de salud para la comunidad.
Asimismo, se analizaron los nuevos desafíos para el presente año y se revisaron los proyectos de inversión proyectados para la red pública de salud en Magallanes.
Fuente: fenpruss.cl
Noticias
Relacionadas
HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR
Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.
Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.
Noticias
Destacadas