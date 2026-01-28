DOCENTES CON UN 1 AÑO DE EJERCICIO PROFESIONAL PUEDEN POSTULAR AL SISTEMA DE INDUCCIÓN Y MENTORÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Con el objetivo de apoyar la inserción, el crecimiento profesional y la permanencia de docentes principiantes en sus comunidades escolares mediante un proceso de acompañamiento continuo, el Ministerio de Educación convoca al proceso de postulación para el Sistema de Inducción y Mentoría 2026, como parte del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, establecido por la Ley N° 20.903, que reconoce la importancia de los primeros años de ejercicio profesional

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, hizo la siguiente convocatoria: "Invitamos a las y los docentes nóveles a tomar esta oportunidad que ofrece el Ministerio de Educación, para enriquecer su experiencia profesional. Estamos hablando de un acompañamiento extenso que se desarrolla durante 10 meses, donde se establecen entre 4 a 6 horas semanales de trabajo colaborativo. En ese periodo los profesionales que realizan las mentorías, junto a las y los profesores principiantes reciben un incentivo económico", en tanto explicó que el acompañamiento es flexible y se podrá llevar a cabo en modalidad presencial, semipresencial o virtual, utilizando la plataforma E-Mineduc.

Magdalena Harambour Caipillán, fue mentora por primera vez el año 2019 y ha trabajado con docentes de distintas regiones del país. Además, en el periodo de pandemia fue mega mentora junto a diez profesores más, a lo largo de Chile.





En este contexto, señala que "ser parte del proceso de inducción en mentoría ha sido una experiencia enriquecedora, donde puedes establecer una rutina de reflexión pedagógica, trabajando distintos ámbitos desde el Marco para la buena enseñanza y conectando con un colega". Se trata de un proceso muy importante en términos del marco legal, según explica, porque da respuesta a una necesidad que fue visualizada, ya que antes los docentes principiantes iban desertando del sistema, debido a las dificultades y vicisitudes del día a día. Asimismo, cataloga esta experiencia como "bondadosa", ya que mentores y principiantes conversan, reflexionan, se comparten lo cotidiano de la pedagogía en un diálogo horizontal.

Karen Ferrada Fuentes, es mentora certificada desde el año 2021 y destaca que cuando se capacita a los mentores "es también un reconocimiento a nuestra trayectoria profesional en esto de la carrera educativa, currículum, la experiencia que uno va adquiriendo en metodología, contextos educativos diversos que uno puede transferir a los docentes principiantes", asimismo subrayó que "el complemento que se da en el proceso de inducción y mentoría es maravilloso, porque mezcla la experiencia profesional con la sabia nueva que viene ingresando de las universidades", destacando las bondades de este intercambio virtuoso: "Los beneficios son múltiples y abarcan desde lo académico hasta lo emocional", aseguró.

Los requisitos para acceder son: Las y los postulantes deben contar con título de profesor/a o educador/a, encontrarse en su primer año de ejercicio profesional, desempeñando funciones en aula en alguno de los establecimientos adscritos a la Carrera Docente. En tanto que, para las y los docentes de trayectoria, participar como mentor representa una oportunidad de crecimiento profesional, permitiendo dar cumplimiento a una alternativa del Ciclo de Profundización de la Ley 21.625.

Plazos y Postulación





El periodo de postulación se encuentra vigente desde el 14 de enero hasta el 14 de febrero de 2026. Las personas interesadas deben realizar el trámite exclusivamente de forma digital a través del portal oficial:

