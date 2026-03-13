“TODO LO QUE TIENE QUE VER CON MATERIA DE SEGURIDAD SIN DUDA QUE HAY QUE RESPALDARLO”: DIPUTADO BIANCHI Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL GOBIERNO KAST

El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de la contingencia nacional y regional durante su participación la mañana de este sábado en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Respecto al inicio del mandato del presidente José Antonio Kast, el parlamentario señaló que espera que la nueva administración tenga éxito, destacando que esto impacta directamente en el bienestar del país. “que al nuevo gobierno le vaya bien porque le tiene que ir bien al país y a las personas, en mi caso personal esta toda mi experiencia a disposición siempre y cuando se respeten lo alcanzado hasta este momento en materia de la PGU, reforma de pensiones, que han permitido que mucha gente pueda recibir adicional y permanente cerca de noventa y ocho mil pesos”.

En esa línea, advirtió preocupación ante anuncios de recortes presupuestarios en distintas carteras. “los avances en materia de trabajo, se han hecho anuncio de recortes en todos los ministerios y eso podría generar retrasos en algunos otros proyectos”. Asimismo, agregó que “si el gobierno pretende hacer recortes significativos en derechos sociales o en programas sociales importantes para adultos mayores, en lo social, laboral, habitacional, salud, educación, no pueden haber recortes de 3mil millones de dólares en todo los ministerios como se han dicho, son logros obtenidos no solo en la administración anterior sino de mucho mas atrás”.

En materia de seguridad para la región, el diputado destacó avances legislativos relacionados con el control migratorio. “el control biométrico en la región proyecto que ya es ley de la republica, cuenta con el presupuesto y se están haciendo las adquisiciones, todo lo que tiene que ver con materia de seguridad sin duda que hay que respaldarlo, todo lo que tiene que ver con materia de migración donde Punta Arenas también esta teniendo los efectos de una mala migración”.

Consultado por la ausencia de designaciones de seremis en la región de Magallanes, el parlamentario indicó que está disponible para colaborar con las nuevas autoridades y recalcó que seguirá defendiendo los intereses regionales. En ese contexto, se refirió también a la nueva delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, de quien dijo tener la mejor impresión, destacando que es una excelente profesional y que estará disponible para abordar distintos temas relevantes para la región.

Finalmente, el diputado se refirió a las críticas surgidas hacia el senador Karim Bianchi Retamales por su presencia en la sesión en que se discutía la idea de legislar sobre un proyecto de conmutación de penas impulsado por el senador Alejandro Kusanovic Glusevic entre otros. Sobre el tema sostuvo que “toda la región de magallanes conoce mi historia familiar, la historia de mi padre de mi familia en esto no tengo que dar ninguna prueba, nunca hemos usado la historia que nos toco vivir con mi padre detenido en Dawson, les quiero decir que no hay duda alguna del compromiso que podamos tener nosotros en materia de DDHH en general no solo en estos derechos de situaciones particularmente graves”.

Añadió además que “es efectivo que este proyecto de ley del senador Kusanovic, uno de los firmantes es Kusanovic y por supuesto que yo soy totalmente contrario a este proyecto, es un proyecto que no va a prosperar no va a seguir”.

En esa misma línea, afirmó que “se ha querido hacer un muy pobre aprovechamiento político, el senador Bianchi es verdad que estaba ese día, es verdad que le toco una situación familiar que tener que sostener soportar y contener ese día, no pudo bajar a votar, no es que haya votado a favor de ese proyecto de ley, se quisieron tomar de eso, fidel Espinoza que se pelea con todo el mundo, quiso tomar el tema a nivel nacional y trapear el piso con que el senador Bianchi no bajo a votar”.

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