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9 de mayo de 2026

FERIA VOCACIONAL NAVAL 2026 REUNIÓ A CERCA DE 900 ESTUDIANTES EN PUNTA ARENAS

​La actividad organizada por la Armada de Chile permitió a estudiantes de enseñanza media y conscriptos conocer especialidades, capacidades operativas y oportunidades de desarrollo profesional vinculadas al ámbito marítimo y naval.

FERIA VOCACIONAL

Cerca de 900 estudiantes de terceros y cuartos medios participaron entre el 6 y 7 de mayo en la Feria Vocacional Naval 2026 desarrollada en la Base Naval Punta Arenas, actividad inserta en el programa oficial del Mes del Mar de la Tercera Zona Naval.

En esta tercera edición, la iniciativa convocó a alumnos de nueve establecimientos educacionales de Punta Arenas, además de conscriptos que actualmente realizan su Servicio Militar en la V División del Ejército. Durante ambas jornadas, los asistentes pudieron recorrer distintos stands informativos y conocer en terreno parte del trabajo que desarrolla la Armada de Chile en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La feria incluyó muestras de especialidades como enfermería naval, comunicaciones, Litoral, infantería de marina, abastecimiento y apoyo logístico, permitiendo a los jóvenes acercarse a las alternativas de formación y desarrollo profesional disponibles en la institución.

Además, se realizaron exhibiciones de medios y capacidades operativas de la jurisdicción, incluyendo vehículos tácticos y equipamiento del Destacamento de Infantería de Marina N°4 “Cochrane”, junto a recursos utilizados por la Gobernación Marítima de Punta Arenas en sus labores habituales.

El Teniente Primero Francisco Miller, oficial jefe del Concurso Único de Admisión a Escuelas Matrices de la Armada de Chile en Punta Arenas, valoró la alta participación registrada en esta versión y destacó el interés de los estudiantes por conocer las oportunidades de servicio y formación que ofrece la institución en una región estrechamente vinculada al mar.


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