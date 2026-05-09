INDH Y ACNUDH INICIAN CICLO DE TALLERES PARA INFORMES SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA ONU

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) iniciaron un ciclo de talleres dirigido a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su participación en el próximo examen que rendirá Chile ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

La revisión internacional se desarrollará a partir del 13 de agosto en Ginebra y evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado tras ratificar en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto, las organizaciones podrán presentar informes alternativos hasta el 13 de julio.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, destacó la importancia de estos espacios señalando que permiten recoger la experiencia directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos. Además, indicó que las jornadas fortalecen el trabajo de la sociedad civil y su capacidad de monitorear las recomendaciones internacionales.

El ciclo contempla ocho encuentros regionales y una jornada virtual. Hasta ahora se han realizado actividades en la Región Metropolitana, Atacama y Maule, con más de 225 participantes. Durante mayo continuarán las sesiones en Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Tarapacá.

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad es el órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención a nivel internacional. Además de los informes estatales, recibe antecedentes de instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y entidades académicas, permitiendo complementar la evaluación oficial sobre la situación de los derechos humanos en cada país.

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