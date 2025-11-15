INDH LANZA CAMPAÑA SEXTA VERSIÓN DE “MAGALLANES SIN DISCRIMINACIÓN” CON PRESENTACIÓN GRATUITA EN PUERTO NATALES DE LA OBRA “LA ORDEN”

En Puerto Natales, la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lanzará la 6ª versión de la campaña “Magallanes Sin Discriminación”, que partirá con la presentación de la obra “La Orden: en memoria de Ricardo Hárex González”. Será una función gratuita, que se realizará el viernes 21, a las 18 horas en el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez.

Además del montaje, en establecimientos educacionales en Punta Arenas y Puerto Natales se desarrollarán talleres sobre DD.HH. La campaña culminará el 12 de diciembre con la Feria y Festival de DD.HH. en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas, entre las 15 y las 18 horas, donde se conmemorará el Día Internacional de DD.HH.

“La Orden: en memoria de Ricardo Hárex González” es una creación de la compañía La Última, que problematiza el emblemático caso de desaparición del estudiante magallánico. La convocatoria es abierta y será en el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, ubicado en calle Philippi 474. La inscripción previa debe realizarse aquí.

El jefe del INDH Magallanes, Cristián Figueroa, destacó la decisión de llegar “La Orden” a distintas cuidades de la región. “Para nosotros ha resultado muy relevante poder compartir esta obra con la comunidad. La compañía de teatro regional “La Última” ha hecho un gran y arduo trabajo documental con el fin de construir y desarrollar esta pieza artística que nos muestra un trágico hecho ocurrido hace más de 24 años, que aún es una herida abierta”, indicó.

En efecto, esta es la segunda vez que el INDH promueve la exhibición de la obra “La Orden”, la cual fue presentada el pasado 30 de agosto en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Jefe regional del INDH

El jefe regional del INDH añadió que “creemos firmemente que la memoria no debe sucumbir, ya que tenemos una deuda como comunidad con el recuerdo de Ricardo y con la verdad para su familia y su entorno. Esta obra nos conmueve y nos invita a reflexionar. En poco más de una hora, nos invita a revivir la historia y la búsqueda de la verdad”, dijo e invitó a la comunidad natalina a asistir el viernes 21 de noviembre.

Detalles de la obra

La puesta en escena cuenta con la dramaturgia de Iván Fernández Vidal y la dirección de Cristián Bustamante Guerrero. Refleja una conversación entre un enfermizo cardenal y un abogado en Derecho Canónico que llega desde Roma para contribuir a la investigación por la desaparición de Ricardo Harex. Este montaje lo protagonizan los actores regionales Andrés Guzmán Soto y Alejandro Bradasic Cárdenas, mezclando teatro documental y recursos visuales para sumergir al público en un ambiente de tensión.

Se recomienda llegar al menos 15 minutos antes del horario establecido, para hacer el ingreso a la sala. La obra es apta para públicos desde los 12 años. Las y los menores pueden asistir acompañados por un adulto.

