ESCUELA DE VOLEIBOL DEL SOKOL FORMA TALENTO Y COMPAÑERISMO DESDE LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

La Escuela de Vóleibol del Club Deportivo Sokol Croata de Punta Arenas fue protagonista de una entretenida y cercana conversación en Polar en el Deporte, espacio de Polar Comunicaciones conducido por Eloy Lara Molina. Niñas y niños de las categorías formativas compartieron su experiencia en el club, destacando el aprendizaje, la mejora constante, la posibilidad de competir y, sobre todo, el ambiente de compañerismo que se vive en cada entrenamiento.

Isabel, Agustina, Grace y Daniel contaron que entrenan una hora, tres veces por semana, y que una de las cosas que más disfrutan es viajar a torneos, conocer nuevos lugares y enfrentarse a otros equipos. En Polar en el Deporte, relataron cómo el vóleibol les ha permitido hacer amigos, ganar confianza y disfrutar del deporte en un espacio seguro y motivador, guiados por su entrenador y conductor del programa, Eloy Lara.

En el segundo bloque de Polar en el Deporte, las jugadoras de categorías mayores —Ainoa, Tiara, Monse, Antonella y Domi— repasaron su camino en el vóleibol, ya sea iniciándose en el colegio o directamente en el Sokol. Monse destacó que lleva tres años en el club y Domi subrayó el buen ambiente entre las distintas categorías: “Somos un equipo unido”. Una experiencia que refleja cómo el vóleibol en el Sokol no solo forma deportistas, sino también comunidad.







