5 de enero de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CONSOLIDA SU IMPORTANCIA HISTÓRICA CON TÍTULO NACIONAL Y UNA FINAL ÉPICA ANTE COLO-COLO

​ Polar en el Deporte ​

Nicolás Gallardo, director deportivo Punta Arenas Futsal

El Club Deportivo Punta Arenas Futsal fue protagonista en Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, programa conducido por Eloy Lara Molina, tras consagrarse campeón del Torneo de Apertura ANFP 2025 y disputar una vibrante final de la Supercopa frente a Colo-Colo, definida el 27 de diciembre con un ajustado 4-3 y un gol perdido en el último segundo. Los invitados Diego Aránguiz, presidente del club, y Nicolás Gallardo, director deportivo, repasaron una temporada histórica para el futsal magallánico.

En Polar en el Deporte, los dirigentes recordaron que el proyecto actual nace en 2024, tras el cierre del ciclo de Javier Pacheco y el Club Deportivo La Doce, que había ingresado a la ANFP de futsal en 2022. Desde la fundación del Club Deportivo Punta Arenas Futsal, el trabajo constante y la organización dirigencial han permitido obtener resultados deportivos de alto nivel en un corto período de tiempo.

Uno de los puntos centrales abordados en Polar Comunicaciones fue la dificultad económica que enfrenta un club del extremo sur para competir a nivel nacional. Participar en la liga implica un costo cercano a los 45 millones de pesos anuales y alrededor de 20 viajes por temporada, lo que obliga a optimizar recursos y planteles. “Lo que hemos conseguido ha sido a puro pulso”, señalaron, destacando la llegada de Joaquín Ruiz como director comercial, lo que ha permitido mayor estabilidad financiera.

Durante el programa, Aránguiz y Gallardo subrayaron el rol histórico de Punta Arenas en el desarrollo del futsal y el baby fútbol en Chile. La capital regional fue una de las cunas de estas disciplinas y la primera ciudad en contar con una selección chilena de futsal, un legado que hoy busca proyectarse nuevamente al plano nacional. “Punta Arenas es potencia en muchos deportes indoor, pero seguimos lejos de una política deportiva que nos permita consolidarnos”, reflexionaron.

En Polar en el Deporte, se abordó el cierre de temporada del futbolito senior. Entre los resultados destacados figuran:

Categoría Senior A: campeón Buses Fernández, subcampeón C.D. Arco Iris, goleador Mikel Salamanca de Buses Fernández.  
Categoría senior B: campeón C.D. Jorge Toro, subcampeón  C.D. Naval. 
Categoría TOP 43 A: campeón C.D. Asese, subcampeón C.D Arco iris. 
Categoría TOP43 B: campeón C.D. Escuela Industrial, subcampeón C.D. Los Bufas. Categoría TOP50: campeón C.D. Barrabases, subcampeón  C.D. Jorge Toro. 
Categoría TOP 55: campeón C.D. Sokol, subcampeón C.D. Magallanes. 
Categoría TOP 60: campeón C.D. Cosal, subcampeón Delegados. 
Categoría top 65: campeón C.D Barrabases, subcampeón C.D. Tacopa.




EMblema Embajadores antárticos entregado al BAP Carrasco

BUQUE ANTÁRTICO PERUANO "CARRASCO" RECIBIÓ EMBLEMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"

PRISIÓN PREVENTIVA PARA IMPUTADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: ASFIXIÓ DOS VECES A VÍCTIMA

​Específicamente, ambos ataques ocurrieron en momentos distintos del pasado sábado 3 de enero, involucrando asfixia mecánica y agresiones físicas contra la víctima.

TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS FUTSAL CONSOLIDA SU IMPORTANCIA HISTÓRICA CON TÍTULO NACIONAL Y UNA FINAL ÉPICA ANTE COLO-COLO

ALCALDE RADONICH DESTACA BALANCE POSITIVO DE AÑO NUEVO Y ABORDA CONTROL BIOMÉTRICO Y DICTAMEN DE CONTRALORÍA

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: LOS LOGROS DE ADALBERTO "BETO" PÉREZ EN EL JIU JITSU BRASILEÑO