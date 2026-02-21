PALABRAS DE DESPEDIDA DEL PBRO. BERNARDO ASTUDILLO BASULTO QUIEN FUE EL PÁRROCO NÚMERO 12 EN LA HISTORIA DE LA PARROQUIA NTRA.SRA. DE FÁTIMA DE PUNTA ARENAS

Querida comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Punta Arenas. Agradezco a Dios la posibilidad de haber caminado juntos estos 20 meses en donde paulatinamente nos fuimos conociendo.

Agradezco a nuestro obispo Oscar Blanco Martínez OMD, la posibilidad de encomendarme esta hermosa misión donde ustedes fueron quienes me acogieron para entrar a colaborar en esta Diócesis, la más austral del mundo.

La comunidad parroquial, nace con la población. La población creció y se convirtió en barrio y el templo parroquial pasó a hacer el centro de este barrio 18 de Punta Arenas, que en un poco tiempo más , espera convertirse en comuna.

Fue un honor para mí ser el párroco número 12 de la comunidad (porque hay 2 que estuvieron 2 períodos) es la comunidad donde nacieron los Cevas y se extendieron en la ciudad y después en gran parte de Chile.

Antes de entrar al seminario tuve dos experiencias que me ayudaron en mi discernimiento vocacional a la vida sacerdotal, el ser monaguillo y ser monitor Cevas .

La primera Parroquia en la que serví cuando fui ordenado Sacerdote un 21 de abril del año 2007, por el obispo Mons. Gonzalo Duarte García de Cortázar fue la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Viña del Mar.

Estas dos experiencias expresadas son la evidencia de que junto a ustedes volví a recomenzar. Fue como volver a los orígenes, expresión llena de sabiduría y que la iglesia nos invita a poner en práctica para renovar nuestra vida cristiana.

Esto estaba ocurriendo en este servidor y junto a ustedes, tuvimos el desafío y la oportunidad de servir a toda la ciudad de Punta Arenas , a las instituciones emplazadas en el barrio para que pudieran recibir la gracia del año jubilar 2025, nuestro Obispo Oscar Blanco concedió esta posibilidad a nuestra Parroquia, a quien le agradezco su consideración, pero también agradezco a ustedes la generosidad que tuvieron para que las puertas de este templo parroquial estuvieran abiertas y así muchos que estuvieron en una real necesidad pudieran entrar y tener un encuentro personal y profundo con el Señor.

Gracias a las seis comunidades que conforman esta Parroquia la generosidad de cada uno de los agentes de evangelización a los tres diáconos, Jorge ,Eduardo y Luis, a los coordinadores de cada una de las seis comunidades a los Catequistas a los que colaboraban para que las comunidades siempre estuvieran limpias y acogedoras y mis queridos monaguillos y monagullas.

Pido también perdón por las veces que me equivoqué, si algunos los hice sentir mal, nunca estuvo en mí dañar. Y también pido perdón a Dios si inconscientemente escandalicé a alguien y se alejó por mi culpa.

Canónicamente asumí esta Parroquia el 24 de junio del año 2024, cuando más de 30 años no habían tenido tanta nieve, en la solemnidad de San Juan el Bautista, el precursor, el que preparó el Camino.

Con la Llegada del Padre de Patricio, que es un Magallanes nacido en esta tierra, que aprendió a dar los primeros pasos en este territorio parroquial, puede decir que me ha tocado recibir al Cura de este barrio 18, que hoy es el Cura párroco de esta querida Parroquia de Nuestra Señora de Fátima

Padre Patricio las muestras de cariño que tú puedes ver, yo también las vi a quien me antecedió , y sin duda ellos te querrán tal cual como no han querido a nosotros y quizás más.

