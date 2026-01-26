Punta Arenas,
26 de enero de 2026

MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

​La iniciativa solidaria fue impulsada por el municipio a través de un llamado realizado en redes sociales, convocatoria que tuvo una positiva respuesta por parte de vecinos de la comuna y negocios particulares, quienes se sumaron activamente a esta causa benéfica.

acopiomunicipios

Gracias al trabajo conjunto de funcionarios de la Municipalidad de Cabo de Hornos, el apoyo de la comunidad y comerciantes locales, se logró reunir en tiempo récord un total de 48 cajas de ayuda destinadas a las familias de las regiones afectadas por los lamentables incendios forestales.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, señaló la tarde de ayer que la ayuda recolectada fue enviada a la capital regional en el ferry Kawéskar tras un convenio con la Municipalidad de Punta Arenas.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, señaló la tarde de ayer que la ayuda recolectada fue enviada a la capital regional en el ferry Kawéskar tras un convenio con la Municipalidad de Punta Arenas.

"Cabo de Hornos envía con mucha fuerza al Ñuble y Biobío, en una alianza con la Municipalidad de Punta Arenas, quienes van a tomar estas provisiones y las van a hacer llegar a esas regiones. Cabo de Hornos entrega su apoyo y queremos agradecer a todas las instituciones y a las personas que han podido colaborar durante esta semana intensa, donde hemos recibido todo el corazón para poder entregárselo a las familias que más lo necesitan", expresó el jefe comunal.

Cabe destacar que será la Municipalidad de Punta Arenas la encargada de recibir lo recolectado, y el día martes saldrá un camión con la ayuda, la cual será distribuida entre los damnificados de las zonas afectadas por los incendios forestales. 

RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL EPICENTRO DEL DEPORTE ECUESTRE EN LA ESTANCIA LAS CHARAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

RECONOCIMIENTO EXALUMNOS DESTACADOS 2025 INACAP PUNTA ARENAS