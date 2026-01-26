MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

Gracias al trabajo conjunto de funcionarios de la Municipalidad de Cabo de Hornos, el apoyo de la comunidad y comerciantes locales, se logró reunir en tiempo récord un total de 48 cajas de ayuda destinadas a las familias de las regiones afectadas por los lamentables incendios forestales.

La iniciativa solidaria fue impulsada por el municipio a través de un llamado realizado en redes sociales, convocatoria que tuvo una positiva respuesta por parte de vecinos de la comuna y negocios particulares, quienes se sumaron activamente a esta causa benéfica.

Al respecto, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, señaló la tarde de ayer que la ayuda recolectada fue enviada a la capital regional en el ferry Kawéskar tras un convenio con la Municipalidad de Punta Arenas.

"Cabo de Hornos envía con mucha fuerza al Ñuble y Biobío, en una alianza con la Municipalidad de Punta Arenas, quienes van a tomar estas provisiones y las van a hacer llegar a esas regiones. Cabo de Hornos entrega su apoyo y queremos agradecer a todas las instituciones y a las personas que han podido colaborar durante esta semana intensa, donde hemos recibido todo el corazón para poder entregárselo a las familias que más lo necesitan", expresó el jefe comunal.

Cabe destacar que será la Municipalidad de Punta Arenas la encargada de recibir lo recolectado, y el día martes saldrá un camión con la ayuda, la cual será distribuida entre los damnificados de las zonas afectadas por los incendios forestales.