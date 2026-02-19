CPC: LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REQUIERE CERTEZAS Y NORMAS COHERENTES PARA RESGUARDAR SU DESARROLLO SIN APUROS NI ATADURAS

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena necesita normas coherentes, ampliamente legitimadas y construidas sin apresuramientos ni ataduras, para sostener su crecimiento y desarrollo en el largo plazo.



Hoy la región enfrenta al menos tres procesos que requieren una discusión más amplia, técnica y transversal con la comunidad, y que deben ser plenamente coherentes con su desarrollo. A pocos días del término de la actual administración, un cierre acelerado de estos instrumentos puede generar perjuicios relevantes. Nos referimos al plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar, al Reglamento Antártico Medioambiental y al plan de manejo del Área de Conservación de Múltiples Usos del Golfo de Penas.



La CPC Magallanes valora el esfuerzo realizado en el proceso de consulta indígena y reconoce la importancia de avanzar hacia una gestión del Parque Nacional Kawésqar que integre adecuadamente la dimensión ambiental y cultural del territorio. El pueblo Kawésqar forma parte esencial de la identidad regional, y todo instrumento de gestión debe resguardar sus derechos y aspiraciones.



Sin perjuicio de ello, persisten inconsistencias jurídicas entre antecedentes técnicos, acuerdos alcanzados y el marco normativo vigente, particularmente en materias de gobernanza y atribuciones administrativas. La prudencia aconseja continuar perfeccionando estos instrumentos, evitando dejar a la región expuesta a impugnaciones y procesos de judicialización.



Una situación similar se observa en materia antártica. Los reglamentos ya emitidos se elaboraron sin una adecuada participación de los operadores antárticos de la región, alejándose de la realidad operativa y poniendo en riesgo una actividad estratégica que ha tomado años construir y que genera importantes ingresos para Magallanes. El Reglamento de Medioambiente de Operaciones Antárticas requiere mayor análisis y discusión, y que la prudencia dicta no acelerar su promulgación por el sólo hecho de que la actual administración este terminando.



Por último, se ha presentado en Enero de este año a consulta, el plan de manejo del Área de Conservación de Múltiples Usos del Golfo de Penas, zona compartida en materia pesquera entre Magallanes y la Región de Aysén General Carlos Ibáñez del Campo, y puerta de salida de la principal carretera marítima que conecta a Magallanes con el resto del país por aguas interiores. Nuevamente nos encontramos con un proceso centralista e inconsulto con la región, que no debe ser acelerado por el cambio de administración.



El impacto de estos procesos no es abstracto: afecta transversalmente el desarrollo de las Provincias de: Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica.

La incertidumbre regulatoria golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cumplen un rol fundamental en la generación de empleo y en la dinamización de las economías locales. En una región donde las pymes son un pilar de la mano de obra regional, decisiones apresuradas pueden traducirse en freno a la inversión, menor actividad productiva y pérdida de oportunidades de desarrollo.



El fondo de estas observaciones no es político, sino institucional. No resulta prudente aprobar instrumentos que puedan afectar la vida de los habitantes de Magallanes sin la debida discusión técnica y jurídica, exponiéndolos a impugnaciones desde el inicio de su vigencia. La región necesita estabilidad, reglas claras y políticas públicas perdurables. La normativa debe nacer con plena coherencia con el ordenamiento vigente, con el crecimiento regional y con amplia legitimidad social, asegurando su implementación efectiva.



Por ello, la CPC Magallanes hace un llamado respetuoso a las autoridades nacionales y regionales a no dejarse llevar por la contingencia de un cambio de administración y a perseverar en el esfuerzo por construir mejores instrumentos. La conservación, el respeto a los pueblos originarios y el desarrollo regional no son objetivos contrapuestos, pero requieren decisiones técnicamente sólidas y jurídicamente firmes.



Magallanes merece certezas, sin apuros ni ataduras.

CPC Magallanes

Febrero 2026

