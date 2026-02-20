JOYERÍA REYES DESTACA CONTINUIDAD FAMILIAR E INNOVACIÓN CON APOYO DE SERCOTEC

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Karina y Valentina Reyes, representantes de Joyería Reyes abordaron la trayectoria de esta empresa familiar y su participación en el Centro de Negocios Sercotec.

Actualmente, en el negocio que lleva cerca de 40 años en la comuna, participan tres generaciones de la familia, incorporando nuevos enfoques como venta online, despacho en Punta Arenas y envíos a nivel nacional.

Karina Reyes destacó el apoyo del Centro de Negocios Sercotec, señalando que la asesoría en áreas como redes sociales, formalización, contabilidad y participación en ferias ha sido clave para modernizar y proyectar el negocio, manteniendo vigente una tradición familiar.

