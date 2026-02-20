LA IMPORTANCIA DE ESTIMULAR LA MENTE EN LA TERCERA EDAD

En el programa Conversando con Cristina, Cecilia Feliú abordó la importancia de la salud mental en los adultos mayores, destacando que no basta solo con caminar o hacer ejercicio físico, sino que es fundamental mantener activa la mente. “La mente es la que manda”, señaló, enfatizando que una buena calidad de vida depende también de ejercitar el cerebro de manera constante.

Feliú explicó que la concentración es clave en esta etapa de la vida. Escuchar atentamente, comprender instrucciones y mantener los cinco sentidos activos puede evitar malos ratos y complicaciones, especialmente considerando que las personas mayores forman parte de un grupo más vulnerable.

Asimismo, indicó que la memoria debe ejercitarse de forma permanente, tanto a corto como a largo plazo. Comparó el cerebro con un músculo que necesita entrenamiento diario, ya que con el paso de los años no funciona igual que antes, pero puede mantenerse activo si se estimula de manera constante.

Entre los ejercicios recomendados, mencionó actividades simples de la vida cotidiana, como memorizar la lista de compras antes de ir al almacén, recordar encargos o repasar actividades realizadas en días anteriores. Estas prácticas ayudan a fortalecer la memoria sin necesidad de grandes esfuerzos.

También destacó juegos tradicionales como la sopa de letras, el memorice, ejercicios con números primos o repasar las tablas de multiplicar, herramientas sencillas pero efectivas para mantener la agilidad mental y prevenir el deterioro cognitivo.

Finalmente, hizo un llamado a valorar aspectos esenciales como el tiempo, el perdón, la paz y el cariño. Señaló que, más allá de los éxitos o el dinero, lo importante es ser una buena persona consigo mismo y con los demás, recordando siempre lo que verdaderamente sostiene nuestra vida emocional y mental.



