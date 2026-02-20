Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

LA IMPORTANCIA DE ESTIMULAR LA MENTE EN LA TERCERA EDAD

Conversando con Cristina

Conversando con Cristina 19 de febrero

En el programa Conversando con Cristina, Cecilia Feliú abordó la importancia de la salud mental en los adultos mayores, destacando que no basta solo con caminar o hacer ejercicio físico, sino que es fundamental mantener activa la mente. “La mente es la que manda”, señaló, enfatizando que una buena calidad de vida depende también de ejercitar el cerebro de manera constante.

Feliú explicó que la concentración es clave en esta etapa de la vida. Escuchar atentamente, comprender instrucciones y mantener los cinco sentidos activos puede evitar malos ratos y complicaciones, especialmente considerando que las personas mayores forman parte de un grupo más vulnerable.

Asimismo, indicó que la memoria debe ejercitarse de forma permanente, tanto a corto como a largo plazo. Comparó el cerebro con un músculo que necesita entrenamiento diario, ya que con el paso de los años no funciona igual que antes, pero puede mantenerse activo si se estimula de manera constante.

Entre los ejercicios recomendados, mencionó actividades simples de la vida cotidiana, como memorizar la lista de compras antes de ir al almacén, recordar encargos o repasar actividades realizadas en días anteriores. Estas prácticas ayudan a fortalecer la memoria sin necesidad de grandes esfuerzos.

También destacó juegos tradicionales como la sopa de letras, el memorice, ejercicios con números primos o repasar las tablas de multiplicar, herramientas sencillas pero efectivas para mantener la agilidad mental y prevenir el deterioro cognitivo.

Finalmente, hizo un llamado a valorar aspectos esenciales como el tiempo, el perdón, la paz y el cariño. Señaló que, más allá de los éxitos o el dinero, lo importante es ser una buena persona consigo mismo y con los demás, recordando siempre lo que verdaderamente sostiene nuestra vida emocional y mental.


MÁS DE 50 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN ESCUELA DE VERANO PARA FORMACIÓN DIRIGENCIAL

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A DOMINGO DEPORTIVO EN LA COSTANERA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”

PROPONEN SOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA PARA RESTAURAR TURBERAS EN CHILE

Patricia Messier Loncuante, Comunicadora

A CUATRO AÑOS DE LA PARTIDA DE CRISTINA CALDERÓN, DESTACAN SU LEGADO YAGÁN EN PUERTO WILLIAMS

