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30 de marzo de 2026

MUNDO GEEK REVISÓ CARTELERA DEL CINE ESTRELLA Y ANTICIPÓ EL ESTRENO DE SUPER MARIO GALAXY JUNTO A OFERTAS DE VIDEOJUEGOS

Mundo Geek

Mundo Geek 26 de marzo

En el noveno capitulo de Mundo Geek, el espacio estuvo centrado en el cine y los videojuegos, destacando la cartelera de Cine Estrella en Punta Arenas, además de abordar el esperado estreno de la película de Super Mario Galaxy y las ofertas disponibles en PlayStation Store con motivo de la temporada de Pascua.

Durante el primer bloque, el equipo del programa revisó la cartelera vigente del cine local, mencionando títulos como Super Mario Galaxy, Te van a matar y La Delfina, entre otras producciones que se mantienen en exhibición. En ese contexto, se destacó la variedad de géneros disponibles, desde cine familiar hasta propuestas de terror, ampliando las opciones para distintos públicos.

Uno de los puntos centrales fue el análisis del estreno de Super Mario Galaxy, una de las películas más esperadas del año, especialmente por fanáticos de los videojuegos. El panel comentó detalles del tráiler, la calidad de la animación y las múltiples referencias al universo de Nintendo, anticipando una alta convocatoria en salas, especialmente por su enfoque familiar y nostálgico.

Asimismo, se abordaron algunas reacciones en redes sociales respecto a la estrategia de promoción de la cinta, incluyendo rumores sobre posibles apariciones de otros personajes icónicos de videojuegos. En ese sentido, se valoró la expectativa generada y el interés del público tanto infantil como adulto.

En el segundo bloque, el programa puso el foco en el mundo gamer, destacando las ofertas de PlayStation Store por Pascua, con importantes descuentos en una amplia variedad de títulos. Entre los juegos mencionados se encuentran Mortal Kombat 1, Resident Evil 3, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Fallen Order y Red Dead Redemption 2, entre muchos otros disponibles a precios rebajados.

Finalmente, el espacio cerró con una reflexión sobre la vigencia del mundo gamer y su alcance transversal, destacando incluso el caso de un jugador de más de 90 años que continúa activo en videojuegos. Con ello, Mundo Geek reafirmó su compromiso de seguir generando contenido que conecte el entretenimiento, la cultura y la comunidad local.

Mundo Geek 19 de marzo

DISTINTOS GÉNEROS PARA DISTINTOS PÚBLICOS: LOS ESTRENOS DEL CINE Y EL REGRESO DE CLÁSICOS DE ACCIÓN

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