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4 de abril de 2026

PELÍCULA DE MARIO BROS, ESTRENOS GAMER Y CLÁSICOS DE CULTO MARCAN NUEVO CAPÍTULO DE MUNDO GEEK

Mundo Geek

Mundo Geek

El cine, los videojuegos y la cultura pop fueron los ejes centrales de un nuevo capítulo de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, donde se abordaron estrenos recientes, próximos lanzamientos y clásicos del género que siguen marcando tendencia entre los fanáticos en Punta Arenas y la región de Magallanes.

Durante la emisión, Sebastián Gómez analizó el buen desempeño de la película de Mario Bros a nivel global, destacando su alta valoración en plataformas especializadas y su conexión con distintas generaciones. Según explicó en Mundo Geek, el fenómeno responde tanto a la nostalgia de los adultos como al interés de nuevas audiencias, lo que también se ha visto reflejado en la alta ocupación de salas en Punta Arenas durante su semana de estreno, en un contexto marcado además por el fin de semana de Semana Santa.

El programa también revisó las principales novedades del mundo gamer, con énfasis en lanzamientos como Pragmata, Saros y Starfield, títulos que marcan la agenda de abril en plataformas como PlayStation. En Mundo Geek, se destacó especialmente el rol de la compañía Capcom en la industria, valorando su capacidad para desarrollar nuevas propiedades intelectuales y mantenerse vigente en distintos géneros.

En materia cinematográfica, el espacio abordó anuncios relevantes como la confirmación de una nueva entrega de la saga de acción The Raid, además de rumores sobre posibles secuelas o reinterpretaciones de clásicos de culto como They Live de John Carpenter. En esa línea, Sebastián Gómez planteó que este tipo de proyectos genera debate entre fanáticos, especialmente cuando se trata de obras con fuerte carga simbólica o histórica.

Finalmente, Mundo Geek también exploró tendencias del cine y cómic más alternativo, comentando la futura adaptación de obras del guionista Garth Ennis y reflexionando sobre la evolución del género de zombies en el cine. El capítulo cerró con recomendaciones para el fin de semana, invitando a la audiencia de Polar Comunicaciones a disfrutar del cine y la cultura geek durante Semana Santa.




Mundo Geek 26 de marzo

MUNDO GEEK REVISÓ CARTELERA DEL CINE ESTRELLA Y ANTICIPÓ EL ESTRENO DE SUPER MARIO GALAXY JUNTO A OFERTAS DE VIDEOJUEGOS

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