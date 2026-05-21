LA BÓVEDA DE SEMILLAS DE SVALBARD RECIBE EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en el archipiélago noruego del mismo nombre y considerada uno de los principales resguardos genéticos del planeta, fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. El recinto almacena más de un millón de variedades de semillas provenientes de distintos países y ecosistemas del mundo.

El jurado destacó el papel de la bóveda como un modelo de cooperación internacional orientado a proteger la seguridad alimentaria global y preservar el conocimiento agrícola acumulado por distintas culturas durante miles de años. Actualmente, el banco conserva muestras de más de 6.500 especies vegetales y tiene capacidad para almacenar hasta 4,5 millones de variedades.

Ubicada a 1.400 kilómetros del Polo Norte, la instalación funciona como respaldo ante posibles desastres naturales, conflictos o pérdidas de biodiversidad que puedan afectar los bancos de semillas de distintos países. Entre las colecciones almacenadas existen variedades de cultivos provenientes de América, Europa, Asia y África, incluyendo semillas de olivo recolectadas en España.

La bóveda fue inaugurada en 2008 y es administrada por el gobierno de Noruega junto a organizaciones internacionales ligadas a la conservación agrícola. Especialistas advierten que la disminución de variedades cultivables y los efectos del cambio climático aumentan la importancia de este tipo de infraestructuras para el futuro de la alimentación mundial.

Fuente: El País

