20 de mayo de 2026
SAMU MAGALLANES DESTACA INÉDITA ALIANZA CON EL EJÉRCITO Y ANUNCIA NUEVO PLAN OPERATIVO DE TRASLADOS INTERPROVINCIALES
Buenos días región.
En una reciente entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Jefe Regional de SAMU Magallanes, Dr. Rodolfo Santander, compartió importantes avances institucionales, destacando un inédito convenio de colaboración con el Ejército de Chile, la reestructuración de la red de traslados interprovinciales y un firme llamado al respeto hacia los trabajadores de la salud.
Alianza estratégica y economía circular
Uno de los hitos más relevantes abordados fue la entrega en comodato de una ambulancia de la red de salud al Ejército de Chile [
Considerando que el valor comercial y de equipamiento de una de estas ambulancias ronda los 200 millones de pesos [
Descentralización y conectividad en zonas críticas
La llegada del nuevo parque automotriz ha permitido responder con rapidez a las emergencias en las localidades más apartadas. El jefe regional ejemplificó esto con la reciente y rápida reposición de una ambulancia averiada en Puerto Williams [
Con el objetivo de optimizar la cobertura y mejorar de manera continua, el Dr. Santander anunció que el Servicio de Salud Magallanes, junto a la Subdirección de Gestión Asistencial y el Departamento SAMU, se encuentran desarrollando un nuevo plan operativo enfocado rigurosamente en los traslados interprovinciales [
Preocupación por accidentes y agresiones al personal
En el ámbito de la convivencia vial y ciudadana, el panorama actual enciende alarmas. La institución reportó un incremento sostenido de accidentes de tránsito en los últimos meses, fuertemente vinculados a factores corregibles como la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas [
A esta problemática se suma una situación que el organismo catalogó de extrema gravedad: el aumento de agresiones físicas y verbales hacia los profesionales de emergencias durante el ejercicio de sus funciones en terreno [
25 años al servicio de la región
La entrevista concluyó con un balance emotivo respecto a los 25 años de existencia que acaba de cumplir SAMU Magallanes [
PRIMER CAMBIO DE GABINETE DE KAST: SALEN TRINIDAD STEINERT Y MARA SEDINI Y MARTÍN ARRAU ASUME EN SEGURIDAD
El Presidente José Antonio Kast confirmó su primer “ajuste en el equipo de gobierno”, movimiento que se produce a menos de tres meses de iniciada su administración y que marcaría un récord desde el retorno a la democracia.
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