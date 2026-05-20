SAMU MAGALLANES DESTACA INÉDITA ALIANZA CON EL EJÉRCITO Y ANUNCIA NUEVO PLAN OPERATIVO DE TRASLADOS INTERPROVINCIALES

En una reciente entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Jefe Regional de SAMU Magallanes, Dr. Rodolfo Santander, compartió importantes avances institucionales, destacando un inédito convenio de colaboración con el Ejército de Chile, la reestructuración de la red de traslados interprovinciales y un firme llamado al respeto hacia los trabajadores de la salud.

Alianza estratégica y economía circular

Uno de los hitos más relevantes abordados fue la entrega en comodato de una ambulancia de la red de salud al Ejército de Chile [ 02:48 ]. El Dr. Santander explicó que, debido a la normativa que limita el tamaño de la flota oficial, la incorporación de 10 nuevas unidades entre 2024 y 2026 obligó a dar de baja vehículos que aún se encuentran en óptimas condiciones operativas [ 03:04 ].

Considerando que el valor comercial y de equipamiento de una de estas ambulancias ronda los 200 millones de pesos [ 06:02 ], las autoridades optaron por un modelo de economía circular para resguardar la inversión pública [ 03:59 ]. Mediante este acuerdo bidirectional, SAMU capacitará a las fuerzas militares en el uso técnico del móvil de emergencia, mientras que el Ejército retribuirá brindando instrucción altamente especializada al personal de salud en técnicas de rescate en terrenos agrestes, montaña y mar [ 04:20 ]. Esta preparación conjunta es calificada como crítica frente a la vasta geografía de Magallanes y el auge del turismo de aventura [ 04:41 ].

Descentralización y conectividad en zonas críticas

La llegada del nuevo parque automotriz ha permitido responder con rapidez a las emergencias en las localidades más apartadas. El jefe regional ejemplificó esto con la reciente y rápida reposición de una ambulancia averiada en Puerto Williams [ 07:46 ]. Asimismo, recalcó que comunas como Porvenir, Villa Tehuelche y Cerro Castillo son consideradas puntos críticos donde la disponibilidad de estos recursos es vital [ 07:27 ].

Con el objetivo de optimizar la cobertura y mejorar de manera continua, el Dr. Santander anunció que el Servicio de Salud Magallanes, junto a la Subdirección de Gestión Asistencial y el Departamento SAMU, se encuentran desarrollando un nuevo plan operativo enfocado rigurosamente en los traslados interprovinciales [ 08:41 ]. "Estamos convencidos de la necesidad de la mejora continua... Tenemos que optimizar nuestros recursos porque la demanda suele superar nuestra oferta", afirmó la autoridad de salud [ 09:04 ].

Preocupación por accidentes y agresiones al personal

En el ámbito de la convivencia vial y ciudadana, el panorama actual enciende alarmas. La institución reportó un incremento sostenido de accidentes de tránsito en los últimos meses, fuertemente vinculados a factores corregibles como la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas [ 10:11 ].

A esta problemática se suma una situación que el organismo catalogó de extrema gravedad: el aumento de agresiones físicas y verbales hacia los profesionales de emergencias durante el ejercicio de sus funciones en terreno [ 10:51 ]. Al respecto, el Dr. Santander fue enfático en señalar que no se tolerarán estas conductas y advirtió que el servicio aplicará estrictamente el marco legal vigente para perseguir penalmente a los responsables [ 12:23 ]. "Es importante cuidar a estos trabajadores, que son gente tremendamente motivada y con gran vocación" [ 11:17 ], puntualizó, recordando además que el equipo del SAMU actúa constantemente como referente técnico capacitando a otras ramas como la PDI, Carabineros y la Armada [ 11:28 ].

25 años al servicio de la región

La entrevista concluyó con un balance emotivo respecto a los 25 años de existencia que acaba de cumplir SAMU Magallanes [ 13:22 ]. Pese a haber atravesado periodos complejos en el último tiempo, el director regional destacó la resiliencia y el compromiso de los poco más de 100 funcionarios que componen la base regional, confirmando además la favorable recuperación de aquellos trabajadores que enfrentaron situaciones de alta sensibilidad de forma previa [ 11:45 ], [ 13:22 ].



