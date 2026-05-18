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18 de mayo de 2026

POLAR EN EL DEPORTE

Lunes de 17:00 a 18:00 hrs.

polar en el deporte - Eloy lara molina

Programa deportivo, resaltando todo el deporte en la región, incitando a una vida más saludable y en movimiento.

Horario: Lunes 17:00 a 18:00hrs.

Conduce: Eloy Lara Molina.

zona puuy

ZONA PUUY

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