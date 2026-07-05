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5 de julio de 2026

BUQUE ESCUELA ESMERALDA ARRIBÓ A NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN CELEBRACION ESTADOUNIDENSE

La emblemática nave de la Armada de Chile fue invitada a las actividades conmemorativas por el Día de la Independencia de Estados Unidos, realizando un ingreso que llamó la atención de asistentes y comentaristas del evento.

buque escuela esmeralda

El buque escuela Esmeralda de la Armada de Chile arribó a la ciudad de Nueva York para participar en las actividades oficiales con motivo del 4 de Julio, fecha en que se conmemora el Día de la Independencia de Estados Unidos.

La embarcación, conocida como la "Dama Blanca", fue invitada a formar parte de la celebración y realizó su ingreso al puerto acompañada por su tradicional dotación de marinos, ofreciendo una de las postales más características de sus viajes de instrucción alrededor del mundo.

Durante su arribo, la elegancia de la nave y su presentación captaron la atención de quienes seguían el evento, generando elogios entre los asistentes y comentaristas presentes en la transmisión de la ceremonia.

La Esmeralda es el principal buque escuela de la Armada de Chile y cumple un rol fundamental en la formación profesional de los futuros oficiales navales, además de representar al país en diversas actividades internacionales y visitas protocolares alrededor del mundo.


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