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25 de marzo de 2026

AMBIPAR REALIZÓ EJERCICIO DE COMBATE A LA CONTAMINACIÓN EN BAHÍA FILDES

La empresa Oil Spill Response Ambipar realizó ejercicio de control de derrames en Antártica

Ejercicio contra la contaminación en antartica 4

Este 21 de marzo se realizó un ejercicio de combate a la contaminación en Bahía Fildes, el cual fue desarrollado desde el Buque "Betanzos" de DAP por parte de los especialistas de Ambipar, cumpliendo de esta manera con los protocolos de respuesta ante derrame establecido por los convenios internacionales para operar en el continente blanco.

 

El desarrollo de la actividad contó con la revisión de los equipos existentes para este tipo de casos almacenados en bahía Fildes por parte de la empresa, para simular un derrame de hidrocarburos, en donde se desarrollaron los procedimientos técnicos para el despliegue de barreras y equipos de recolección de este tipo de elementos contaminantes.

 

El proceso del ejercicio es revisado y controlado paso a paso, al igual como se desarrolla en Muelle Prat y Mardones, realizando la lista de chequeo y mediciones de tiempo de respuestas, los cuales sirven para la generación de mejoras en los respectivos planes de respuesta para este tipo de incidentes. 

 

Para el desarrollo del ejercicio de derrame se desplegaron barreras de contención por medio de tracción de botes rígidos y también equipos de alta tecnología, cumpliendo el personal involucrado los procesos de seguridad internacional establecidos para operaciones antárticas.

 

Los ejercicios de combate a la contaminación se han realizado periódicamente por parte de la empresa Ambipar en la Antártica, siendo de esta manera una capacidad de respuesta que se une a los diferentes esfuerzos tanto estales como de empresas privadas en caso de incidentes de derrames en el continente blanco. 

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ACADÉMICOS UACH PARTICIPAN DE EXPEDICIÓN CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

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