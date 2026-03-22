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22 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DE NUEVA VERSIÓN DE TEDX CON ENFOQUE EN CIENCIA, ANTÁRTICA E INNOVACIÓN

​El evento se realizará el 14 y 15 de abril en Explorer House y reunirá a expositores nacionales e internacionales en torno a ideas transformadoras.

Charlas TEDX

Punta Arenas se prepara para recibir una nueva versión de las charlas TEDx, evento internacional que llegará a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena los días 14 y 15 de abril. La iniciativa, organizada por Fundación Antártica21 y apoyada por Corfo a través del programa Viraliza, se desarrollará en las dependencias de Explorer House, convocando a la comunidad a participar previa inscripción.

Bajo el lema “Polo de ideas. Voces desde la ciencia, innovación y cultura antártica”, el encuentro reunirá a cuatro expertos internacionales y seis nacionales, quienes abordarán temáticas vinculadas a la innovación tecnológica, sostenibilidad y liderazgo en torno al territorio antártico. La actividad seguirá el formato TEDx, con conferencias breves orientadas a compartir ideas que buscan generar impacto.

El director ejecutivo de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, destacó que el evento busca abrir espacios de reflexión en torno a la Antártica, no solo como parte del territorio regional, sino como un desafío global. En esa línea, se contará con la participación de especialistas provenientes de ámbitos como la ciencia, el arte y la exploración, fortaleciendo el posicionamiento de Magallanes como un polo de conocimiento.

Entre los expositores internacionales destacan representantes del British Antarctic Survey, la Agencia Espacial Europea, la Universidad British Columbia y la Universidad Rio Grande do Sul, quienes aportarán distintas miradas sobre el desarrollo científico y la investigación en el continente blanco.

Además, una de las novedades será la convocatoria abierta a la comunidad para participar como expositor en una charla estilo TED. Personas de Punta Arenas que tengan historias vinculadas a la Antártica podrán postular para compartir sus experiencias, en una instancia que busca relevar relatos locales y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el territorio.

La programación completa y el proceso de inscripción se encuentran disponibles en el sitio web oficial del evento.


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