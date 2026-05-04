AUTORIDAD MARÍTIMA RESGUARDA EXITOSA "REGATA DE LOS FIORDOS 2026" EN EL CANAL SEÑORET

En una jornada cargada de emoción, identidad y espíritu deportivo, este sábado 02 de mayo, se desarrolló con pleno éxito la tradicional "Regata de los Fiordos 2026", actividad náutica que se ha transformado en uno de los hitos más esperados del calendario local y que en esta oportunidad adquirió un significado especial al enmarcarse en la doble celebración del Mes del Mar y el aniversario N°115 de la fundación de Puerto Natales.





Desde tempranas horas de la mañana, las aguas del Canal Señoret se vistieron de colores con la presencia de decenas de deportistas náuticos que, entre las 11:00 y las 17:00 horas, compitieron en distintas categorías a bordo de kayaks, tablas de stand up paddle (SUP), botes zodiac y motos de agua. La costanera natalina, por su parte, se llenó de vecinos, familias y turistas que disfrutaron de un espectáculo único, donde el deporte, la naturaleza y la tradición marítima se fundieron en una sola postal.

​



La actividad, organizada de manera conjunta entre la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, gremios y clubes deportivos locales, con el resguardo de la Autoridad Marítima, busca no solo promover la práctica deportiva en aguas interiores, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con su entorno natural, recordando que Puerto Natales es, ante todo, una ciudad puerto cuya historia, economía y cultura están profundamente ligadas al mar y a los fiordos patagónicos que la rodean.

​



Para el correcto desarrollo del evento, la Autoridad Marítima desplegó un amplio dispositivo de seguridad que consideró el empleo de la Unidad Marítima LSR-4422, un bote neumático, una patrulla de Policía Marítima y un binomio canino, garantizando una cobertura integral tanto en el medio acuático como en tierra durante toda la jornada.

​



El Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral señor Rafael González, destacó el trabajo mancomunado que permitió el éxito del evento:

​



"Esta actividad se realizó con las medidas de seguridad establecidas por la Autoridad Marítima, realizándose las coordinaciones con gremios y clubes deportivos, así como con la Municipalidad de Puerto Natales, resguardando la Autoridad Marítima la seguridad con un dispositivo amplio, tanto con patrullas terrestres como con unidades marítimas en el Canal Señoret", señaló la autoridad.

​



La Regata de los Fiordos cobra cada año mayor relevancia como una instancia que refuerza la conciencia marítima en la ciudadanía, especialmente durante el Mes del Mar, período en el que se rinde homenaje a quienes han forjado la historia naval de Chile y se promueven los valores asociados al cuidado del borde costero, la seguridad en la navegación y el respeto por el ecosistema patagónico. En una zona donde los canales, fiordos y glaciares forman parte del diario vivir, actividades como esta permiten transmitir a las nuevas generaciones la importancia de proteger este patrimonio natural.

​



El aniversario N°115 de Puerto Natales aportó un marco aún más significativo a la jornada. La ciudad, fundada el 31 de mayo de 1911, conmemora más de un siglo de historia en la que el mar ha sido testigo y protagonista de su crecimiento, desde los antiguos pioneros y navegantes que poblaron estas costas hasta los actuales deportistas, pescadores y operadores turísticos que mantienen viva la vocación marítima de la comuna.

​



La actividad concluyó conforme a lo programado, cumpliéndose íntegramente las medidas de seguridad dispuestas y sin novedades que lamentar, dejando una vez más en alto el nombre de Puerto Natales como una comunidad unida por el mar, orgullosa de su historia y comprometida con su futuro.