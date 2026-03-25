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25 de marzo de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO POR PRESUNTA DESGRACIA EN COSTANERA DEL ESTRECHO

​Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.

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Pasada las 00:00 horas del 25 de marzo, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas desplegó un operativo de Policía Marítima, esto tras recibir información de una presunta desgracia en el área de las letras “Punta Arenas” de la Costanera del Estrecho.

El despliegue de la patrulla se llevó a cabo según los protocolos establecidos, informando al Fiscal del Turno de lo acontecido, precediendo con labores de búsqueda y recopilando los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.

La Autoridad Marítima se mantiene en el área, desplegando medios materiales y humanos a objeto de dar con el paradero de la persona desaparecida, siendo todos los antecedentes parte de la investigación correspondiente. 




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