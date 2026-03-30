OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO SE DESPLEGÓ EN AL ÁREA DE SENO SKYRING

Este 29 de marzo, a las 17:15 horas la Alcaldía de Mar de Río Verde recibió un llamado de emergencia por medio del número de Emergencias Marítimas 137 desde la estancia "María Felicinda", dando cuenta de un bote a la deriva con una persona solicitando auxilio en el sector seno Skyring.

Las primeras acciones del personal de guardia de la Alcaldía de Mar de Río Verde, fue desviar de su navegación a la barcaza "Leñadura" y la Lancha a Motor "Asoi", con el propósito de apoyar la rebusqueda en la zona determinada por la Autoridad Marítima.

En paralelo se dispuso el despegue del avión naval 265 y la Patrullera Marítima 1250, con el objetivo de realizar un barrido en el área con cámara infrarroja, además de una patrulla de Policía Marítima Terrestre para realizar búsqueda en cercanías de la ex municipalidad de Río Verde.

A causa de las condiciones meteorológicas reinantes en la zona y la marea predominante, el bote derivó a la costa a 10 kilómetros al norte de Villa Ponsomby, donde fue encontrado por la Patrulla de Policía Marítima, verificando su estado de salud y mayores antecedentes de lo acontecido.

El Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, subjefe de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, comentó que "el operativo de búsqueda y salvamento marítimo se activó desplegando todos los medios disponibles, concluyendo pasada las 22 horas, cuando se recibió la noticia de la recalada del bote que estaba a la deriva y con su ocupante sin mayores novedades", señalando que "es importante extremar las medidas de seguridad y autocuidado en las operaciones marítimas, especialmente considerando las condiciones meteorológicas cambiantes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena".

La Autoridad Marítima reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar, reiterando la necesidad de tomar todas las medidas de seguridad y autocuidado correspondientes para operaciones o actividades en el mar.