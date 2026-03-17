CASI 3 MIL DETENIDOS: LOS DETALLES DEL OPERATIVO DE CARABINEROS Y PDI CONTRA PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

En la Región de Arica, hasta donde se trasladó para dar el vamos oficial al Plan Escudo Fronterizo, el Presidente José Antonio Kast entregó detalles sobre un operativo en que Carabineros y la PDI detuvieron a casi 3 mil prófugos de la justicia.

La información se dio a conocer después del Comité de Ministros de Seguridad, instancia en que Kast compartió con los representantes de las carteras de Interior, Seguridad y Defensa, además del director general de Carabineros, Marcelo Araya y el director de la PDI, Eduardo Cerna.

El Mandatario aseguró que en la reunión no solamente se discutió el tema de la frontera —asunto que lo llevó este lunes al norte— “sino que también hemos recibido un reporte muy acabado, muy detallado, de lo que realizaron nuestras policías de Carabineros e Investigaciones durante tres días y que permitió detener a cerca de 3 mil, dos mil 905 personas que estaban con órdenes pendientes de detención, prófugos de la justicia y que pensaban que el Estado los había olvidado”, señaló.

En esa línea, el Presidente instó a quienes estén prófugos de la justicia a presentarse ante las autoridades, “para que no nos obliguen a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”.

“No los hemos olvidado, se los dijimos”, insistió.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reveló que el operativo ocurrió los días 12, 13 y 14 de marzo, “con un éxito rotundo”. “Ha sido un golpe fuerte para quienes se encontraban prófugos de la justicia. El total aproximado de personas cuyas órdenes de detención se hicieron efectivas es de 3 mil y además, hacer presente que se incautaron automóviles, droga y armas”, expuso.

Steinert también prometió que se seguirán realizando acciones de este tipo: “No vamos a parar, es más, vamos a unir a más instituciones del Estado para que la justicia no pare y los autores de delitos enfrenten la misma. Vamos a sumar a la policía marítima y a otros actores del sistema”.

Así, destacó la importancia de que “los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país”.

Fuente: radio.uchile.cl



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