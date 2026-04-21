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21 de abril de 2026

“CELEBRACIONES NO JUSTIFICADAS”: CONTRALORÍA ENTREGA NUEVO LISTADO DE MUNICIPIOS QUE SUPERARON EL GASTO PROMEDIO NACIONAL

El ente contralor excluyó del análisis 2024-2025 diversas festividades reconocidas por la ley.

contraloria

La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.

Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas“.

En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”.

La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.

El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto.

En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millonesy se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son:

  1. Municipalidad de Vitacura: $543.124.462
  2. Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104
  3. Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996
  4. Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738
  5. Municipalidad de La Unión: $265.168.859
  6. Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958
  7. Municipalidad de El Quisco: $230.159.756
  8. Municipalidad de Renca: $223.310.605
  9. Municipalidad de Las Condes: $214.387.673
  10. Municipalidad de La Florida: $208.721.835
  11. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048
  12. Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887
  13. Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134
  14. Municipalidad de Iquique: $194.606.282
  15. Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265
  16. Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150
  17. Municipalidad de Victoria: $178.671.045
  18. Municipalidad de Valdivia: $174.635.217
  19. Municipalidad de Arica: $153.678.181
  20. Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442
  21. Municipalidad de Teno: $144.271.383
  22. Municipalidad de Providencia: $142.932.581
  23. Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800
  24. Municipalidad de Mostazal: $138.256.543
  25. Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862
  26. Municipalidad de San Clemente: $135.760.048
  27. Municipalidad de Hualpén: $134.291.808
  28. Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497
  29. Municipalidad de Concepción: $128.601.003
  30. Municipalidad de Colina: $127.426.705

Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son:

  1. Municipalidad de Copiapó: $338.778.168
  2. Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141
  3. Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951
  4. Municipalidad de Iquique: $260.787.222
  5. Municipalidad de Providencia: $231.991.960
  6. Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858
  7. Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836
  8. Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855
  9. Municipalidad de Arica: $188.293.852
  10. Municipalidad de Mejillones: $188.115.677
  11. Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943
  12. Municipalidad de Temuco: $166.040.656
  13. Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916
  14. Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918
  15. Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760
  16. Municipalidad de Talagante: $153.270.455
  17. Municipalidad de Victoria: $144.724.431
  18. Municipalidad de San Clemente: $144.424.736
  19. Municipalidad de Las Condes: $140.439.457
  20. Municipalidad de Colina: $135.298.514
  21. Municipalidad de El Quisco: $134.606.795
  22. Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620
  23. Municipalidad de Colbún: $128.432.548
  24. Municipalidad de Penco: $128.407.835
  25. Municipalidad de Valdivia: $128.000.255
  26. Municipalidad de Concepción: $122.163.482
  27. Municipalidad de Teno: $116.061.380
  28. Municipalidad de Renca: $113.531.732
  29. Municipalidad de Maipú: $105.981.805
  30. Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510

Fuente: latercera.com

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