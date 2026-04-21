21 de abril de 2026
“CELEBRACIONES NO JUSTIFICADAS”: CONTRALORÍA ENTREGA NUEVO LISTADO DE MUNICIPIOS QUE SUPERARON EL GASTO PROMEDIO NACIONAL
El ente contralor excluyó del análisis 2024-2025 diversas festividades reconocidas por la ley.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo una nueva publicación respecto al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 que analizaba el gasto de las 345 municipales del país destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.
Tras su primera publicación, las asociaciones y alcaldes reaccionaron ante la información, exigiendo un mayor filtro por parte del órgano fiscalizador. Ante ello, la Contraloría señaló que “ante consultas de autoridades edilicias, se publica listado íntegro de los más de 100 municipios que, en 2024 y 2025, según lo reportado en el CIC N°22, superaron el gasto promedio nacional en celebraciones no justificadas“.
En este análisis, el ente contralor aclaró que excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras distintas fiestas que “son transversales o que son representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo a las comunas, como son las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas, entre otras”.
La actual publicación compara el gasto de fondos públicos en celebraciones versus el gasto social en personas naturales; incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, ni cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695, por ejemplo, Halloween, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, entre otras.
El estudio abarca los años 2024 y 2025, emitiendo un promedio nacional, y en base a eso hicieron una lista de los municipios que superaban ese monto.
En 2024, el promedio nacional de gasto era de $51 millones, y se identificaron a 118 municipios que —según el CIC N.º 22— superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Los gobiernos comunales que están en los 30 primeros son:
- Municipalidad de Vitacura: $543.124.462
- Municipalidad de Alto Hospicio: $401.003.104
- Municipalidad de Padre Las Casas: $390.845.996
- Municipalidad de Valparaíso: $290.792.738
- Municipalidad de La Unión: $265.168.859
- Municipalidad de Padre Hurtado: $246.276.958
- Municipalidad de El Quisco: $230.159.756
- Municipalidad de Renca: $223.310.605
- Municipalidad de Las Condes: $214.387.673
- Municipalidad de La Florida: $208.721.835
- Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda: $200.233.048
- Municipalidad de Pudahuel: $197.575.887
- Municipalidad de Antofagasta: $196.471.134
- Municipalidad de Iquique: $194.606.282
- Municipalidad de Pozo Almonte: $193.862.265
- Municipalidad de San Pedro de Atacama: $183.990.150
- Municipalidad de Victoria: $178.671.045
- Municipalidad de Valdivia: $174.635.217
- Municipalidad de Arica: $153.678.181
- Municipalidad de Coquimbo: $144.465.442
- Municipalidad de Teno: $144.271.383
- Municipalidad de Providencia: $142.932.581
- Municipalidad de Sierra Gorda: $139.253.800
- Municipalidad de Mostazal: $138.256.543
- Municipalidad de Talcahuano: $136.212.862
- Municipalidad de San Clemente: $135.760.048
- Municipalidad de Hualpén: $134.291.808
- Municipalidad de Tocopilla: $132.827.497
- Municipalidad de Concepción: $128.601.003
- Municipalidad de Colina: $127.426.705
Mientras que en 2025, el promedio nacional de gasto fue de $38 millones, siendo 104 municipios que superaron aquello en celebraciones no justificadas normativamente. Las primeras municipalidades en la lista son:
- Municipalidad de Copiapó: $338.778.168
- Municipalidad de Coquimbo: $293.253.141
- Municipalidad de Antofagasta: $275.943.951
- Municipalidad de Iquique: $260.787.222
- Municipalidad de Providencia: $231.991.960
- Municipalidad de Alto Hospicio: $223.736.858
- Municipalidad de Padre Hurtado: $198.461.836
- Municipalidad de Padre Las Casas: $194.520.855
- Municipalidad de Arica: $188.293.852
- Municipalidad de Mejillones: $188.115.677
- Municipalidad de Huechuraba: $166.451.943
- Municipalidad de Temuco: $166.040.656
- Municipalidad de Pozo Almonte: $165.042.916
- Municipalidad de Punta Arenas: $164.597.918
- Municipalidad de Sierra Gorda: $158.036.760
- Municipalidad de Talagante: $153.270.455
- Municipalidad de Victoria: $144.724.431
- Municipalidad de San Clemente: $144.424.736
- Municipalidad de Las Condes: $140.439.457
- Municipalidad de Colina: $135.298.514
- Municipalidad de El Quisco: $134.606.795
- Municipalidad de Tocopilla: $130.307.620
- Municipalidad de Colbún: $128.432.548
- Municipalidad de Penco: $128.407.835
- Municipalidad de Valdivia: $128.000.255
- Municipalidad de Concepción: $122.163.482
- Municipalidad de Teno: $116.061.380
- Municipalidad de Renca: $113.531.732
- Municipalidad de Maipú: $105.981.805
- Municipalidad de Pudahuel: $104.742.510
Fuente: latercera.com
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