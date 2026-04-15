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15 de abril de 2026

"LA BOCA DE MAGALLANES ES ARGENTINA": LOS POLÉMICOS DICHOS DEL JEFE DE HIDROGRAFÍA NAVAL TRASANDINO

​Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

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Una tensa polémica ha desatado el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, el contraalmirante Hernán Montero, luego que asegurara que la boca del Estrecho de Magallanes pertenece al país trasandino.

Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

“La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”, aseguró.

“El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación (…). Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí Chile tiene servicio de practicaje“, sostuvo.

Si bien las declaraciones fueron emitidas a fines de enero de este año, recientemente se viralizaron en redes sociales, por lo que parlamentarios de nuestro país saliendo al paso de sus dichos.

Diputados por Estrecho de Magallanes: “Su soberanía no está en discusión”

Diputados de RN, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), calificaron como “preocupantes” e “improcedentes” las afirmaciones del contraalmirante argentino.

Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio”, dijo Juan Carlos Beltrán (RN).

“Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“, agregó.

Su par Daniel Valenzuela (RN) señaló que es “preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas“.

“Como país, debemos ser firmes en la defensa de nuestra soberanía. El Estrecho de Magallanes es parte integral del territorio chileno, y cualquier duda al respecto debe ser descartada con claridad y responsabilidad”, añadió.

La diputada Ericka Ñanco (FA) también se pronunció ante la situación, que tildó como grave.

“Las declaraciones del contralmirante Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, ponen en duda algo que para Chile es claro: la integridad del Estrecho de Magallanes como territorio es de soberanía chilena“, aseveró.

“Eso no solo es grave, también desconoce lo pactado en el Tratado de Límites de 1881, particularmente en sus artículos 2 y 3, y lo reiterado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que además establece que Argentina no puede obstaculizar su ingreso o salida“, criticó.

En ese sentido, anunció el envío de un oficio a Cancillería “para que se pronuncie con claridad y defienda, sin ambigüedades, la soberanía de nuestro país”.

Consultados por Radio Bío Bío, desde Cancillería recordaron la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia que “entregan la plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile”.

-De acuerdo con el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistrad (TPA, 1984):

“La República Argentina y la República de Chile acuerdan que en el término oriental del Estrecho de Magallanes, determinado por Punta Dungeness en el Norte y Cabo del Espíritu Santo en el Sur, el límite entre sus respectivas soberanías será la línea recta que una el “Hito Ex-Baliza Dungeness”, situado en el extremo de dicho accidente geográfico, y el “Hito I Cabo del Espíritu Santo” en Tierra del Fuego”.

“La línea de delimitación anteriormente descrita queda representada en la Carta N° II anexa”.

“La soberanía de la República Argentina y la soberanía de la República de Chile sobre el mar, suelo y subsuelo se extenderán, respectivamente, al Oriente y al Occidente de dicho límite”.

“La delimitación aquí convenida en nada altera lo establecido en el Tratado de Límites de 1881, de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones en los términos que señala su Artículo V”.

“La República Argentina se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”, señala el texto.

Fuente: biobiochile.cl 

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