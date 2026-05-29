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29 de mayo de 2026

SEREMI DESCARTA RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EDUCACIÓN Y ENFATIZA CONTROL DEL GASTO: “LOS RECURSOS DEBEN OCUPARSE DEBIDAMENTE”

Buenos días región.

seremieduucacion

Durante una entrevista realizada la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, abordó los principales desafíos que enfrenta la cartera a poco más de un mes de asumir el cargo, poniendo énfasis en la mejora de los aprendizajes, infraestructura escolar, déficit docente y fortalecimiento del sistema educativo regional.

La autoridad aseguró que su principal objetivo está centrado en elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y fortalecer el trabajo educativo en todos los niveles formativos.

“Los alumnos aprenden y ese es el objetivo central del Ministerio. Estamos enfrascados en eso durante todo este tiempo”, señaló.

Respecto a su balance inicial, Alvarado destacó el trabajo territorial desarrollado durante sus primeras semanas, visitando establecimientos públicos, subvencionados, jardines infantiles y centros de educación superior, además de reuniones con equipos directivos, docentes y comunidades educativas.

Uno de los focos importantes de la conversación estuvo en la infraestructura educacional. El seremi reconoció que gran parte de los establecimientos de la región presentan desgaste por antigüedad y requieren mejoras.

“Los colegios en su gran mayoría son infraestructuras añosas, que requieren mantenimiento, reparaciones, ampliaciones y en algunos casos reestructuración”, explicó.

En ese contexto, destacó la coordinación con el Gobierno Regional y consejeros regionales para avanzar en proyectos pendientes. Particular atención dedicó a la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, donde adelantó que podrían existir novedades durante la sesión del Consejo Regional programada para el 17 de junio en la capital fueguina.

Asimismo, mencionó futuras inversiones en infraestructura, incluyendo trabajos proyectados para la Escuela España de Punta Arenas, donde se estima una inversión cercana a los $2 mil millones.

Déficit de profesores preocupa a la autoridad

Otro de los temas abordados fue la escasez de docentes en asignaturas específicas. Alvarado confirmó que actualmente existen dificultades para cubrir vacantes en matemáticas y química, situación que se repite a nivel nacional.

“Hay déficit en algunas asignaturas. Matemática es un tema. No tenemos profesores de química suficientes y eso presenta dificultades”, indicó.

Frente a ello, anunció que la Seremi colaborará con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la elaboración de las dotaciones docentes para 2027, buscando anticipar necesidades y disminuir incertidumbres en los establecimientos.

Asistencia escolar y alfabetización: dos desafíos urgentes

La autoridad también manifestó preocupación por los niveles de asistencia escolar en la región, señalando que actualmente rondan el 80%.

“Si tenemos cerca de 14 mil alumnos y hay un 20% que no está asistiendo regularmente, estamos hablando de aproximadamente 2.800 estudiantes. Eso es preocupante”, afirmó.

En paralelo, destacó el despliegue regional de programas de alfabetización y lectoescritura dirigidos a personas adultas que no completaron su educación básica o presentan dificultades de lectura y escritura.

Según explicó, en Magallanes existirían cerca de 5 mil personas en esta condición, razón por la cual se están impulsando programas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, mediante grupos reducidos y acompañamiento personalizado.

Trabajo conjunto con el SLEP y apertura de espacios comunitarios

En relación con el Servicio Local de Educación Pública, el seremi valoró el trabajo coordinado que se ha desarrollado para enfrentar problemas heredados del proceso de traspaso educativo.

Entre las medidas concretas destacó la reapertura gradual de gimnasios escolares para uso comunitario, permitiendo que organizaciones deportivas, juntas de vecinos y agrupaciones culturales vuelvan a ocupar estos espacios bajo protocolos definidos.

“Queremos que estos espacios vuelvan a servir a la comunidad, pero también que sean cuidados porque son lugares que usan nuestros estudiantes”, sostuvo.

Finalmente, el seremi reiteró que, hasta ahora, no existe ninguna instrucción desde el Ministerio respecto a eventuales recortes presupuestarios en educación.

“No he recibido ninguna instrucción sobre disminución de recursos o recortes. Lo que sí se nos pide es eficiencia y eficacia en el uso de los recursos”, enfatizó.

Al cierre de la entrevista, Alvarado hizo un llamado a reforzar el trabajo colaborativo entre instituciones y comunidades educativas para enfrentar los desafíos del sistema escolar regional.

“Educar y formar es responsabilidad de todos. Entre todos podemos sacar adelante el sistema educacional de Magallanes”, concluyó.


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