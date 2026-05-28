SEREMI DE HACIENDA DEFIENDE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y LLAMA A “ORDENAR EL GASTO PÚBLICO”

Durante una entrevista realizada la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, abordó la situación económica nacional, el escenario presupuestario del Estado y los principales alcances del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

Uno de los primeros temas abordados fue la situación del sector salud y las reuniones sostenidas con representantes del Colegio Médico de Magallanes. En ese contexto, Correa señaló que el foco debe estar puesto en garantizar la atención de los pacientes, especialmente en un escenario de restricciones presupuestarias.

“Lo más importante son los mismos magallánicos, los pacientes. Lo que hay que asegurar es tener la mejor atención posible y hacer mucho mejor las cosas”, afirmó.

El seremi sostuvo además que el país enfrenta un escenario complejo producto, según indicó, de ineficiencias acumuladas en el aparato estatal y un contexto económico internacional adverso. En esa línea, defendió las medidas de ajuste y control del gasto impulsadas por el Ejecutivo.

“Tenemos que apretarnos el cinturón. Si no hacemos esto ahora, vamos a dejarles un peor país a nuestros hijos y nietos”, expresó.

Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, Correa explicó que contempla más de 40 medidas orientadas a incentivar la inversión, fortalecer el empleo formal y mejorar la competitividad económica. Entre ellas, destacó la propuesta de reducir el impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23%, argumentando que busca acercar a Chile a estándares promedio internacionales y fomentar nuevas inversiones.

Sin embargo, reconoció que algunas de estas materias tributarias pueden resultar complejas para la ciudadanía. Por ello, destacó iniciativas que —según indicó— tendrían un impacto más directo, como el subsidio al trabajo formal.

“Esta medida podría beneficiar a más de 4 mil empresas y aproximadamente 37 mil trabajadores en Magallanes”, señaló.

Durante la conversación, el seremi también manifestó preocupación por situaciones relacionadas con ejecución presupuestaria, compras públicas, deudas con proveedores del Estado y licencias médicas prolongadas en el sector público, asegurando que se están desarrollando auditorías y revisiones para corregir estas situaciones.

Asimismo, hizo referencia a recursos transferidos al Gobierno Regional y planteó la necesidad de supervisar el uso eficiente de los fondos públicos, enfatizando que el desafío principal será avanzar hacia una administración más racional del gasto.

Finalmente, consultado sobre la tramitación legislativa del proyecto y las diferencias políticas que han surgido en torno a la iniciativa, Correa indicó que espera que el debate parlamentario permita perfeccionar las propuestas.

“Los proyectos siempre son perfectibles y espero que los parlamentarios pongan sobre la mesa el genuino interés del país y de Magallanes”, concluyó.

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