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26 de mayo de 2026

INCAUTAN MARIHUANA Y COCAÍNA TRAS ENTREGA CONTROLADA DE ENCOMIENDA EN PUERTO WILLIAMS

La coordinación entre la Armada de Chile y el Ministerio Público permitió interceptar una encomienda con marihuana y cocaína, concretando diligencias investigativas en la comuna de Cabo de Hornos.

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La tarde de este lunes 25 de mayo culminaron las diligencias investigativas desarrolladas por personal de la Armada de Chile, luego de detectar una encomienda que era trasladada por vía marítima con destino a la comuna de Puerto Williams y que contenía sustancias ilícitas en su interior.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo especializado realizado por personal naval y al apoyo de un can detector de drogas, que permitió identificar la presencia de sustancias prohibidas durante los controles efectuados al cargamento.

Tras informar los antecedentes al Ministerio Público, se coordinó con la fiscal a cargo una entrega controlada de la encomienda, diligencia que permitió concretar la detención de la receptora del envío en la comuna de Cabo de Hornos.

Posteriormente, se efectuó el registro de un domicilio vinculado a la investigación, sin que se encontraran nuevas sustancias ilícitas u otros elementos relacionados con el delito.

La detenida corresponde a una mujer de iniciales B.C.L.D., chilena, de 30 años de edad y sin antecedentes penales.

Como resultado del procedimiento desarrollado en la ciudad más austral del país, se logró la incautación de 180 gramos de marihuana, 3 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Por instrucción del Ministerio Público, la imputada quedó apercibida bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal y fue citada a audiencia de formalización realizada este martes 26 de mayo. Tras la instancia judicial, quedó sujeta a la medida cautelar de arraigo nacional mientras se desarrollan los cuatro meses fijados para la investigación.



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