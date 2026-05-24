DOS DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrió la tarde de este sábado hasta un departamento ubicado en el pasaje Punta del Árbol, Block 6, tras recibir una denuncia por un procedimiento de violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes entregados por personal policial, al llegar al lugar los funcionarios se entrevistaron con una mujer adulta, quien señaló que momentos antes se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a su conviviente, instancia en la que se originó una discusión que derivó en agresiones mutuas.

De acuerdo con el relato entregado a Carabineros, la situación terminó cuando la mujer hirió al hombre con un arma blanca en la zona del hombro, por lo que fue necesaria la presencia de personal del SAMU para prestar atención médica y efectuar el traslado del lesionado hasta el Hospital Clínico de Magallanes.

A raíz de este procedimiento, ambos involucrados fueron detenidos por Carabineros mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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