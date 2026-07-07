SEREMI DE SALUD REALIZÓ MÁS DE 160 FISCALIZACIONES A PUESTOS DE ALIMENTOS DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

Como es habitual durante el Carnaval de Invierno, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes desplegó equipos de fiscalización durante todo el fin de semana para inspeccionar los puestos de elaboración y venta de alimentos instalados en distintos sectores del centro de Punta Arenas.



Los equipos del Departamento de Acción Sanitaria verificaron el cumplimiento de la normativa establecida, inspeccionando aspectos como la existencia de una estructura delimitada para los puestos, la correcta conservación de los alimentos, el mantenimiento de la cadena de frío, la disponibilidad de agua potable y de elementos de seguridad, como extintores, entre otros requisitos.



El encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó que “con motivo del desarrollo del Carnaval de Invierno, durante el último fin de semana los equipos de fiscalizadores estuvieron sábado y domingo verificando que estos puestos transitorios de venta de alimentos cumplan con las exigencias para manipular alimentos. Es así que se logró realizar sobre 160 fiscalizaciones en ambos días. En general el resultado de este procedimiento fue bastante bueno. Mayoritariamente hubo un buen cumplimiento por parte de los participantes, sin embargo, también hay que informar que se dio inicio a un sumario sanitario a uno de los participantes del evento por deficiencias en la parte sanitaria. Pero en general, el comportamiento fue bastante bueno. La mayoría de los puestos cumplían con los requisitos que nosotros les exigíamos”.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, señaló que “las fiscalizaciones forman parte del trabajo permanente de la Autoridad Sanitaria, pero durante eventos masivos como el Carnaval de Invierno reforzamos estos controles para resguardar la salud de la comunidad. Valoramos la colaboración demostrada por las personas que se instalaron con puestos de alimentos y el cumplimiento de la normativa sanitaria, y reiteramos el llamado a mantener buenas prácticas en la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos”.



La Autoridad Sanitaria indicó que las fiscalizaciones realizadas durante el Carnaval de Invierno permitieron verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria en la mayoría de los puestos inspeccionados. Asimismo, reiteró el llamado a quienes participen en futuros eventos masivos con puestos de elaboración y venta de alimentos a cumplir estas exigencias, con el propósito de resguardar la salud de la población, prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y contribuir al desarrollo seguro de este tipo de actividades.



