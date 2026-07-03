SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA ESTRATEGIA INTERAGENCIAL PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DELITOS EN MAGALLANES

El seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, realizó un balance de sus primeros meses al frente de la cartera regional y abordó los principales desafíos en materia de seguridad durante una entrevista concedida este viernes al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que el trabajo desarrollado durante este período ha permitido elaborar un diagnóstico que identifica los delitos prioritarios que afectan a la región y que servirán de base para el próximo Plan Regional de Seguridad Pública.

"Los principales delitos que están afectando a la región están representados por la violencia intrafamiliar, la explotación sexual de niños adolescentes. Tenemos el fenómeno también de la violencia escolar; en lo rural se mantiene el abigeato como principal preocupación y, sin lugar a duda, lo que además está en boga, el narcotráfico y el microtráfico", señaló.

López sostuvo que el modelo de trabajo implementado durante estos meses ha sido acertado y se basa en la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad.

"Consideró que el abordaje de los primeros meses fue acertado. El modelo interagencial (...) de manera que las instituciones puedan, con sus diferentes alcances, llegar en lo profundo del delito y, de esa forma articulada y coordinada entre las instituciones, crear esta sensación de seguridad que tanto necesitamos en la región", afirmó.



Prevención frente al crimen organizado



Uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de anticiparse al avance del crimen organizado, aun cuando los indicadores regionales siguen siendo bajos en comparación con otras zonas del país.

"La idea no es alarmar a la sociedad, sino que por el contrario, decirle que si bien nuestros números o los indicadores que están presentes de crimen organizado en la región son bajos, estamos tomando las medidas, se están instaurando una estrategia específica con el crimen organizado", explicó.

En ese contexto, destacó la incorporación activa de organismos como Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía Marítima, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros servicios públicos, fortaleciendo un trabajo conjunto para detectar y frenar actividades ilícitas.

"Aduana hoy en día es parte activa del sistema de seguridad regional", indicó, agregando que cada institución aporta capacidades específicas que permiten enfrentar delitos cada vez más dinámicos y transnacionales.

Asimismo, valoró la reciente incorporación de nuevos equipos tecnológicos, como el escáner del SAG instalado en el aeropuerto de Punta Arenas, el cual permitirá fortalecer los controles de equipajes y potenciar el trabajo preventivo junto a Aduanas y las policías.



Plan Regional de Seguridad



El seremi adelantó que durante julio culminará la elaboración del nuevo Plan Regional de Seguridad Pública, documento que recogerá las prioridades definidas por el Consejo Regional de Seguridad y establecerá compromisos concretos para cada institución participante.

Explicó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo donde los distintos organismos definen las acciones que ejecutarán durante el próximo ciclo de planificación.

"Tenemos esto, esta es la estrategia aplicada a las prioridades y necesitamos que ustedes se comprometan con su esfuerzo, con sus acciones", señaló respecto del trabajo que se realiza con las instituciones.

La meta es presentar oficialmente este instrumento durante las primeras semanas de agosto.



Preocupación por la violencia en niños y adolescentes



Durante la entrevista, Ronald López también manifestó su preocupación por el aumento de hechos de violencia protagonizados por niños y adolescentes, especialmente en establecimientos educacionales.

En esa línea, sostuvo que la prevención debe involucrar a distintos servicios públicos y reforzar el trabajo con las familias.

"Hay una marcada tendencia con respecto a la violencia en niños y jóvenes y en ese sentido, nuevamente el abordaje interagencial", indicó.

El seremi destacó además el trabajo conjunto con las seremías de Educación y Deporte para desarrollar programas preventivos que permitan alejar a niños y jóvenes de factores de riesgo.

"Se están ejecutando programas para que, a través del deporte, sacar a los niños del riesgo, de esa exposición que hay a los falsos líderes", afirmó.

Asimismo, anunció la realización de un seminario especializado sobre violencia en la niñez y la juventud, donde se abordarán fenómenos como la violencia escolar y la violencia en el pololeo, con el objetivo de fortalecer las estrategias preventivas y contribuir a romper los ciclos de violencia desde edades tempranas.

Finalmente, López reiteró que la seguridad pública requiere un esfuerzo coordinado de todo el Estado.

"Las capacidades no las tengo en la Seremi yo por sí solo, pero sí el Estado las tiene; hay que articularlas", concluyó.





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