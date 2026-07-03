Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

3 de julio de 2026

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA ESTRATEGIA INTERAGENCIAL PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DELITOS EN MAGALLANES

Buenos días región

seremiseguridad

El seremi de Seguridad Pública de Magallanes, Ronald López Rivas, realizó un balance de sus primeros meses al frente de la cartera regional y abordó los principales desafíos en materia de seguridad durante una entrevista concedida este viernes al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que el trabajo desarrollado durante este período ha permitido elaborar un diagnóstico que identifica los delitos prioritarios que afectan a la región y que servirán de base para el próximo Plan Regional de Seguridad Pública.

"Los principales delitos que están afectando a la región están representados por la violencia intrafamiliar, la explotación sexual de niños adolescentes. Tenemos el fenómeno también de la violencia escolar; en lo rural se mantiene el abigeato como principal preocupación y, sin lugar a duda, lo que además está en boga, el narcotráfico y el microtráfico", señaló.

López sostuvo que el modelo de trabajo implementado durante estos meses ha sido acertado y se basa en la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad.

"Consideró que el abordaje de los primeros meses fue acertado. El modelo interagencial (...) de manera que las instituciones puedan, con sus diferentes alcances, llegar en lo profundo del delito y, de esa forma articulada y coordinada entre las instituciones, crear esta sensación de seguridad que tanto necesitamos en la región", afirmó.


Prevención frente al crimen organizado

Uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de anticiparse al avance del crimen organizado, aun cuando los indicadores regionales siguen siendo bajos en comparación con otras zonas del país.

"La idea no es alarmar a la sociedad, sino que por el contrario, decirle que si bien nuestros números o los indicadores que están presentes de crimen organizado en la región son bajos, estamos tomando las medidas, se están instaurando una estrategia específica con el crimen organizado", explicó.

En ese contexto, destacó la incorporación activa de organismos como Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía Marítima, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros servicios públicos, fortaleciendo un trabajo conjunto para detectar y frenar actividades ilícitas.

"Aduana hoy en día es parte activa del sistema de seguridad regional", indicó, agregando que cada institución aporta capacidades específicas que permiten enfrentar delitos cada vez más dinámicos y transnacionales.

Asimismo, valoró la reciente incorporación de nuevos equipos tecnológicos, como el escáner del SAG instalado en el aeropuerto de Punta Arenas, el cual permitirá fortalecer los controles de equipajes y potenciar el trabajo preventivo junto a Aduanas y las policías.


Plan Regional de Seguridad

El seremi adelantó que durante julio culminará la elaboración del nuevo Plan Regional de Seguridad Pública, documento que recogerá las prioridades definidas por el Consejo Regional de Seguridad y establecerá compromisos concretos para cada institución participante.

Explicó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo donde los distintos organismos definen las acciones que ejecutarán durante el próximo ciclo de planificación.

"Tenemos esto, esta es la estrategia aplicada a las prioridades y necesitamos que ustedes se comprometan con su esfuerzo, con sus acciones", señaló respecto del trabajo que se realiza con las instituciones.

La meta es presentar oficialmente este instrumento durante las primeras semanas de agosto.


Preocupación por la violencia en niños y adolescentes

Durante la entrevista, Ronald López también manifestó su preocupación por el aumento de hechos de violencia protagonizados por niños y adolescentes, especialmente en establecimientos educacionales.

En esa línea, sostuvo que la prevención debe involucrar a distintos servicios públicos y reforzar el trabajo con las familias.

"Hay una marcada tendencia con respecto a la violencia en niños y jóvenes y en ese sentido, nuevamente el abordaje interagencial", indicó.

El seremi destacó además el trabajo conjunto con las seremías de Educación y Deporte para desarrollar programas preventivos que permitan alejar a niños y jóvenes de factores de riesgo.

"Se están ejecutando programas para que, a través del deporte, sacar a los niños del riesgo, de esa exposición que hay a los falsos líderes", afirmó.

Asimismo, anunció la realización de un seminario especializado sobre violencia en la niñez y la juventud, donde se abordarán fenómenos como la violencia escolar y la violencia en el pololeo, con el objetivo de fortalecer las estrategias preventivas y contribuir a romper los ciclos de violencia desde edades tempranas.

Finalmente, López reiteró que la seguridad pública requiere un esfuerzo coordinado de todo el Estado.

"Las capacidades no las tengo en la Seremi yo por sí solo, pero sí el Estado las tiene; hay que articularlas", concluyó.



Seminario Vial (84)

SEGURIDAD VIAL EN MAGALLANES: MÁS DE 120 PERSONAS PARTICIPARON EN SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN Y CONDUCCIÓN SEGURA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO ENTREGARÁ SEÑAL LIMPIA Y GRATUITA A TODOS LOS MEDIOS PARA TRANSMITIR EL CARNAVAL DE INVIERNO

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich explicó que la medida permitirá a canales grandes y pequeños acceder al mismo estándar técnico, mientras las agrupaciones podrán avanzar con mayor fluidez y exhibir íntegramente sus presentaciones.

​El alcalde Claudio Radonich explicó que la medida permitirá a canales grandes y pequeños acceder al mismo estándar técnico, mientras las agrupaciones podrán avanzar con mayor fluidez y exhibir íntegramente sus presentaciones.

munipuq_1720127698_3405000380482717498_9461322637
nuestrospodcast
Alianza 1

DESDE PUERTO WILLIAMS: MINISTRA MARÍA JESÚS WULF REFUERZA LLAMADO A SUMARSE AL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACA ESTRATEGIA INTERAGENCIAL PARA ENFRENTAR LOS PRINCIPALES DELITOS EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
firma convenio Plan C_UCh

CIENCIA Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN MAGALLANES: PLAN-C Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN HISTÓRICO CONVENIO PARA EL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
danilopozo

CORPORACIÓN CULTURAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE CHILOÉ PROYECTA INTENSA AGENDA PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS Y CULTURALES CON MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250