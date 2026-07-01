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1 de julio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGA $14 MILLONES EN SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

​Los recursos beneficiarán a 16 agrupaciones de adultos mayores, deporte, cultura y organizaciones comunitarias, fortaleciendo iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

SUBVENCIONES (6)

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva entrega de subvenciones municipales, beneficiando a 16 agrupaciones con un monto total de $14.027.773. 

Los recursos fueron destinados a clubes de adultos mayores, organizaciones deportivas, culturales, juntas de vecinos y agrupaciones comunitarias, permitiéndoles financiar proyectos, adquirir implementación y apoyar diversas actividades que desarrollan durante el año.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que estas subvenciones reflejan el compromiso permanente del municipio y del Concejo Municipal con las organizaciones de la sociedad civil. "En esta oportunidad estamos beneficiando a 16 agrupaciones con más de $14 millones. Hay organizaciones de jóvenes, adultos mayores, mujeres, cultura, deporte y muchas otras áreas. Lo que buscamos, junto al Concejo Municipal, es que estos recursos lleguen directamente a nuestros vecinos a través de las distintas agrupaciones que realizan una importante labor en la comunidad. Estas postulaciones no son un concurso, por lo que todas las organizaciones que cumplen con los requisitos pueden acceder a este apoyo. Siempre hacemos un esfuerzo para que más instituciones puedan beneficiarse, porque sabemos que estos recursos son fundamentales para el desarrollo de sus actividades", señaló la autoridad comunal.

Entre las agrupaciones favorecidas se encuentra el Club de Adultos Mayores Rayito de Luna, que utilizará los recursos para adquirir materiales destinados a sus talleres de manualidades y tejido. Su presidenta, Runela Muñoz, valoró el apoyo recibido. "Estamos muy felices como agrupación. Gracias a esta subvención podremos comprar los materiales que realmente necesitamos para continuar con nuestros talleres. Somos un club de adultos mayores y realizamos confección de sábanas, cortinajes, tejidos en lana, chalecos, bordados y muchas otras manualidades que nos permiten mantenernos activas y compartir como comunidad", expresó.  

También recibió recursos el Club Social y Deportivo Master 50, cuyos integrantes destinarán la subvención a financiar parte de sus viajes deportivos e intercambios con organizaciones de distintas regiones del país. El tesorero de la institución, Julio Núñez, explicó que "estos recursos serán destinados al traslado de nuestros socios. Todos los años organizamos un viaje para compartir y participar en encuentros con clubes de adultos mayores de distintas ciudades del país. Hemos recorrido gran parte de Chile gracias a estas actividades y este año viajaremos a Peñablanca, en la Región de Valparaíso, donde participaremos en una jornada deportiva y recreativa junto a una organización similar. Este apoyo municipal nos permite seguir fomentando la actividad física y la integración entre nuestros socios". 

En esta oportunidad, la Municipalidad de Punta Arenas entregó subvenciones por un total de $14.027.773 a 16 organizaciones sociales de la comuna. Los recursos beneficiaron al Club de Adultos Mayores Rayito de Luna ($800.000), la Agrupación de Adulto Mayor y Taller de Manualidades Centro Hijos de Chiloé ($700.000), la Corporación del Patrimonio Deportivo Magallanes ($502.247), el Centro de Madres Las Reinas de Camilo Henríquez ($649.965), el Taller Arte y Decoración ($900.000), el Club Deportivo Espartanos ($1.000.000), la Junta de Vecinos N° 36 Loteo del Mar ($1.000.000), el Club de Adultos Mayores Los del Río ($905.273), la Escuela de Futsal Los Toqui ($1.000.000), el Conjunto Folclórico Social y Cultural Tradición Austral ($1.000.000), la Fundación Sembrando Vidas ($1.000.000), el Conjunto Folclórico El Despertar de los Ruiseñores ($900.298), el Club Deportivo Seremi de Salud Magallanes ($1.000.000), el Club Adultos Mayores Almas Alegres ($469.990), el Club Social y Deportivo Master 50 ($1.200.000) y la Agrupación Deportiva y Cultural Poledance y Deporte ($1.000.000). 

Durante 2026, la Municipalidad de Punta Arenas ha entregado 68 subvenciones por un total de $60.019.303. La entrega de estos recursos permitirá a las organizaciones desarrollar proyectos e iniciativas en beneficio de sus comunidades, fortaleciendo su trabajo territorial y promoviendo la participación de los vecinos en distintos ámbitos. 

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