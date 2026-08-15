GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

La Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. administra actualmente la Zona Franca desde agosto de 2007, bajo una concesión de 23 años. En este contexto, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en distintos aspectos vinculados al desarrollo del recinto y al futuro proceso de licitación.

Flies señaló que uno de los temas tratados con Hacienda fue la evaluación de las nuevas bases para la concesión, considerando el término del contrato actual en 2030. También se abordó la incorporación de servicios al recinto franco, además de sus actividades industriales y comerciales.

Otro de los puntos analizados fue el terreno adquirido por el Gobierno Regional a la Fuerza Aérea, extensión que permitiría ampliar la Zona Franca hacia el norte. De acuerdo con lo planteado por el gobernador, esta expansión implicará nuevas inversiones y costos asociados al desarrollo del recinto.

Además, las autoridades conversaron sobre el marco reglamentario para la declaratoria de recinto remoto, aspecto relacionado con el funcionamiento del modelo de Zona Franca en la Región de Magallanes. Flies informó que a comienzos de septiembre se reunirá con representantes de los sectores públicos y privados vinculados al recinto para abordar el trabajo desarrollado, los próximos pasos y los desafíos asociados a la futura concesión.

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