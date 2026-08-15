CAPACITACIONES DE SUBDERE PARA EL DIAGNÓSTICO NACIONAL 2026 AUMENTAN EN UN 40% SU CONVOCATORIA

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) cerró un ciclo de 17 jornadas de capacitación destinadas a entregar herramientas técnicas y metodológicas a los equipos municipales que participarán en el Diagnóstico Nacional de la Calidad de la Gestión Municipal 2026. En total, participaron 938 funcionarios y funcionarias de las 16 regiones del país, cifra que representa un aumento del 40% respecto de las 674 personas que participaron durante 2025.

Las capacitaciones se desarrollaron en modalidad telemática y estuvieron orientadas a preparar a los equipos municipales para responder el diagnóstico. La Subdere destacó la participación registrada pese a las dificultades de conexión, las agendas de los municipios y los desafíos propios del trabajo local.

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, valoró el aumento en la convocatoria y señaló que la participación refleja el interés de los municipios por fortalecer su gestión y prepararse para el proceso de diagnóstico. La autoridad sostuvo que esta herramienta permite identificar brechas, fortalecer capacidades y orientar el apoyo técnico de la Subdere a los gobiernos locales.

El Diagnóstico Nacional de la Calidad de la Gestión Municipal permite a la Subdere conocer el funcionamiento de los municipios del país y detectar áreas en las que existen brechas de gestión. Con esta información, la institución busca orientar el apoyo estatal hacia el fortalecimiento de la gestión municipal.

Durante agosto comenzará la etapa de respuesta del Diagnóstico Nacional 2026, proceso en el que se espera la participación de los 345 municipios del país, incluidos los de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

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