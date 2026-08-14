SUBSECRETARIA CAROLINA ROSSI DESTACA A MAGALLANES COMO TERRITORIO CLAVE PARA IMPULSAR LA CIENCIA Y LA SOBERANÍA CIENTÍFICA

La Región de Magallanes fue presentada como uno de los territorios estratégicos para el futuro científico de Chile durante la Cuenta Pública Participativa 2026 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, instancia que coincidió además con la conmemoración de los ocho años de la creación de la cartera.

Así lo afirmó la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi Pantoja, quien esta mañana, en entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, explicó que la decisión de realizar la cuenta pública en Punta Arenas responde al papel que desempeña la región en materia de investigación, resiliencia territorial y proyección antártica.

La autoridad sostuvo que Magallanes representa un ejemplo de cómo los territorios pueden transformarse en protagonistas del desarrollo científico nacional e internacional.

"Elegimos Magallanes porque estamos en una zona extrema y están en una zona extrema. Significan tres cosas: uno, que probablemente y muy, muy en mi opinión, con casi certeza, hay una comunidad de seres humanos que ha trabajado históricamente muy fuertemente en la resiliencia. La resiliencia es algo que te fortalece para los cambios y hoy día, tanto Chile como el mundo, es una característica extremadamente importante cuando tenemos que hacer nuevos descubrimientos, cuando tenemos que desarrollar nuevas áreas de las ciencias y cuando tenemos que salir a trabajar con los territorios. Segundo punto, la cantidad de laboratorios naturales que tiene la Región de Magallanes y, por supuesto, también el acercamiento y la cercanía con la Antártica. Y tercer punto, más allá de la geografía y de esta parte humana, es lo que históricamente Magallanes ha hecho: aquí tenemos una región que tiene una academia que valora y considera estratégico trabajar con el territorio, con las comunidades, investigadores y académicos para generar ciencia".

Ciencia desde los territorios

Durante la conversación, Rossi enfatizó que uno de los seis pilares estratégicos del ministerio apunta precisamente a fortalecer el trabajo desde las regiones, entendiendo que las políticas científicas requieren una mirada de Estado y resultados que muchas veces solo pueden evaluarse después de varios años.

En ese contexto, destacó que el objetivo es aprovechar las fortalezas propias de cada territorio para que la ciencia chilena alcance una proyección global.

"Uno de los seis pilares tiene que ver con los territorios, tiene que ver con la vinculación con el territorio, con entender lo que cada territorio necesita y con analizar el potencial de cada región de Chile para sacar lo mejor. El punto acá es que como chilenos podamos también creer que desde el mismo territorio podemos generar ciencia internacional, no solamente nacional".

La subsecretaria sostuvo que Magallanes posee ventajas únicas para ese propósito, considerando su geografía, sus ecosistemas y el trabajo desarrollado históricamente por instituciones académicas y centros de investigación.

Desarrollo con protección de los laboratorios naturales

Consultada por el equilibrio entre desarrollo económico, innovación y conservación ambiental, la autoridad afirmó que el avance científico necesariamente debe ir acompañado del cuidado de los territorios.

Como ejemplo, mencionó la reciente realización de un encuentro de astroturismo en la región y la importancia de proteger los cielos oscuros para la investigación astronómica.

"Esta investigación de la astronomía o el ejercer un poco el ser astrónomo es necesario por defecto tener cielos oscuros. Nosotros como Chile tenemos los cielos más lindos del mundo y tenemos que defender los cielos oscuros. Ahí hay un ejemplo práctico y real de que, en el fondo, la ciencia se tiene que hacer cuidando también el territorio, entendiéndolo, cuidándolo. (...) Lo importante es encontrar el balance. No es lo uno o lo otro, sino que en un territorio como el de nosotros, que tiene una serie de laboratorios naturales de extrema importancia y reservas naturales utilizadas por científicos nacionales e internacionales, nos compete como ministerio hacernos las preguntas para ver cómo somos un poquito mejores".

Empleabilidad, innovación e inteligencia artificial

Otro de los temas abordados fue la necesidad de fortalecer la empleabilidad vinculada a la investigación científica y orientar parte de los recursos hacia áreas consideradas estratégicas para el país, como minería, energía, resiliencia frente al cambio climático y biotecnología.

En esa línea, explicó que el ministerio ha realizado ajustes en instrumentos como Fondecyt para responder a las necesidades actuales del país sin restringir el desarrollo de otras disciplinas.

Respecto de la inteligencia artificial, Rossi recalcó que las nuevas tecnologías deben entenderse como herramientas para potenciar el desarrollo humano y no como un fin en sí mismo.

"Nosotros consideramos que las distintas tecnologías son un habilitante. No son el todo. Ese es el primer mensaje que quiero dejar súper claro. Para que nosotros podamos ser más competitivos tenemos que entender que las tecnologías son un habilitante, nos van a ayudar a dar el salto, pero ese salto lo damos también con otras capacidades que vienen de nosotros como seres humanos: hacerse las preguntas, tener criterios y combinar distintas capacidades y distintas visiones".

Asimismo, señaló que la cartera trabaja actualmente en áreas estratégicas como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, infraestructura crítica, astronomía y desarrollo espacial, con el objetivo de fortalecer un ecosistema científico articulado y resiliente.

Más inversión y mayor participación del sector privado

La subsecretaria reconoció que Chile mantiene una baja inversión en investigación y desarrollo en comparación con economías más avanzadas, aunque sostuvo que el país ha logrado avances importantes en formación de capital humano y fortalecimiento de las universidades.

En ese contexto, hizo un llamado a incentivar una mayor participación del sector privado en innovación.

"Siempre tenemos que preparar mejor la cancha. Tenemos que trabajar en todas las líneas: potenciar a nuestra gente con una educación superior de calidad e incentivar también que se genere más inversión. Lo que tenemos que hacer es apoyar culturalmente para que cada vez más empresas privadas puedan también invertir en innovación. Hemos construido bastante a nivel universitario. La educación universitaria chilena es muy buena y lo que tenemos que seguir haciendo es continuar con ese crecimiento".

Antártica y soberanía científica

En la parte final de la entrevista, Carolina Rossi abordó el creciente protagonismo que ha adquirido la Antártica en la agenda nacional e internacional, asegurando que el Ministerio de Ciencia busca fortalecer la denominada soberanía científica mediante un mayor desarrollo de investigaciones desde la Región de Magallanes.

"En el caso específico de Magallanes hay un valor gigante. Tenemos expediciones donde salen barcos con científicos no solamente chilenos, también extranjeros, y cada vez eso se está visibilizando un poco más. Hay un apoyo sostenido en el tiempo a la ciencia que se puede hacer en el continente blanco. Lo que nos compete a nosotros es tratar de apoyar e incentivar más la soberanía científica. Esa soberanía científica se da con tener más y mejores científicos que vean a la Antártica como este laboratorio natural para investigar fenómenos, levantar nuevas propuestas y analizar no solamente el territorio mismo, sino también los mares de la Antártica. Esa visión está bastante compartida y es algo que tenemos que continuar potenciando".

La autoridad concluyó señalando que el desafío del ministerio es seguir articulando a la academia, el Estado, las regiones y el sector productivo para construir políticas públicas de largo plazo que permitan a Chile consolidarse como un referente internacional en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, aprovechando el potencial que ofrecen territorios como Magallanes.





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