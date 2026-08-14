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14 de agosto de 2026

PUERTO WILLIAMS FORTALECE COORDINACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES EXTRANJERAS DE CARA A LA TEMPORADA ESTIVAL

En un encuentro gestionado por la Delegación Antártica Chilena, representantes de servicios públicos y organizaciones sociales analizaron los procedimientos asociados a la llegada y salida de embarcaciones, además de las medidas de prevención frente a la alerta sanitaria por hantavirus y los desafíos ante el aumento de cruceros.

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En vísperas de iniciar una próxima temporada estival 2026-2027, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena realizó una reunión entre las organizaciones sociales de Puerto Williams y las diferentes instituciones que componen la comisión de recepción y despacho de naves extranjeras en los puertos de Isla Navarino. 
Este encuentro, realizado en el salón de la Superintendencia de Bomberos de la capital provincial, se desarrolló para resolver dudas, consultas e inquietudes de parte de los dirigentes sociales en relación a las funciones que ejecuta cada entidad de esta comisión, que incluye a la Armada de Chile a través de su Policía Marítima, Policía de Investigaciones (PDI), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Aduanas y Seremi de Salud. Junto a ello, se informó sobre las medidas preventivas ante la reciente alerta sanitaria por hantavirus decretada por el Ministerio de Salud entre las regiones de Atacama y Magallanes. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró esta instancia, enmarcada en el compromiso de la Delegación para sostener reuniones periódicas con organizaciones sociales, donde se abordan las diferentes inquietudes y sugerencias de la sociedad civil. 

Con respecto a la alerta por hantavirus, la máxima autoridad provincial hizo un llamado a la precaución. "Si bien no hay registros de casos endémicos de hantavirus, lo importante es que las normas de seguridad que se exigen a nivel nacional también tenemos que cumplirlas en Puerto Williams", manifestó, agregando que "si es que voy a un lugar aislado, si es que estoy en un lugar en el que no he visitado mucho tiempo, se debe ventilar, mantener la limpieza, usar cloro para la desinfección de lugares, desechar alimentos si es que veo presencia de feca o huelo orina de ratones. Lo importante es llamar a la precaución y evitar ponernos en riesgo". 

Por su parte, el jefe provincial de la Oficina de la Seremi de Salud en la Antártica Chilena, explicó la existencia de protocolos específicos para abordar eventuales casos de hantavirus y entregar una respuesta oportuna a la población. En ese sentido, la autoridad sanitaria señaló que "Chile es el único país que tiene un protocolo para manejo de virus hanta o infección por hantavirus a nivel hospitalario o a nivel de atención en salud". 

Asimismo, Martin enfatizó que hay capacidades necesarias para enfrentar este tipo de situaciones y entregar seguridad a la comunidad. "En la Región de Magallanes ha habido un par de casos importados, pero han sido bien manejados en todo nivel, como en prevención, promoción y de atención hospitalaria", detalló. 

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams, Cecilia Mancilla, demostró su satisfacción por este encuentro, donde también se analizaron los desafíos de cada institución para la próxima temporada. "Era muy necesaria hacer esta reunión y hacer convocatoria porque se viene la temporada estival", señaló, enfatizando que tanto funcionarios públicos como quienes trabajan en turismo deben mantenerse atentos ante la eventuales emergencias sanitarias que puedan afectar al territorio. "Son diferentes cosas que uno ni conoce y pueden llegar a nuestra isla, y nuestra idea es resguardarla de todo tipo de plagas. Ahora está la alerta por hantavirus, entonces son todos temas para estar atentos", profundizó. 

Preparativos para la próxima temporada 

Con respecto a la preparación institucional para la temporada estival, el delegado Moncada mencionó que uno de los principales desafíos es aumentar el personal en ciertos servicios, tal y como se logró con la duplicación de funcionarios de PDI este año. Para los meses más álgidos del verano, se espera un aumento de dotación en SAG y Salud, pero se vislumbró la necesidad de sumar dotación en Aduanas. "Las instituciones tienen que ir fortaleciendo su presencia y eso es lo que se está trabajando. Lo importante es que cada institución haga su trabajo con tranquilidad y siendo lo más meticuloso posible. Eso para nosotros es muy relevante", recalcó. 

Por último, el capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente litoral René Rojas, en su calidad de presidente de la comisión de recepción y despacho, destacó que en esta instancia se explicara el funcionamiento de este organismo y las principales tareas que desarrolla cada institución durante las recaladas y zarpes de embarcaciones, con el fin de que se cumpla la normativa marítima internacional vigente. 

De igual manera, la autoridad marítima recalcó el intercambio de información durante el encuentro, donde se pudieron resolver las principales dudas planteadas por las organizaciones sociales. Entre los temas abordados, estuvo el manejo de los residuos generados por las naves que recalan en Puerto Williams. Al respecto, Rojas señaló que "los buques tienen un plan de gestión de basura y como autoridad marítima local nosotros verificamos que se cumpla en conjunto con Salud y las otras instituciones". 

De cara a la próxima temporada estival, el capitán de Puerto informó que se prevé un aumento en la llegada de cruceros extranjeros, por lo que los organismos que integran la comisión ya trabajan en la planificación y coordinación de los distintos procedimientos. "Estamos abordando como comisión de recepción y despacho los distintos planes para poder ejecutar una buena temporada estival de cruceros", indicó.
UPF

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PUERTO WILLIAMS FORTALECE COORDINACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES EXTRANJERAS DE CARA A LA TEMPORADA ESTIVAL

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