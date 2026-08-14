NATALIA DUCO RENUNCIA COMO MINISTRA DEL DEPORTE: PRESIDENTE KAST ACEPTA SU SALIDA JUNTO A LA DEL SUBSECRETARIO

A través de un comunicado, el Gobierno informó este jueves la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario de la cartera, Andrés Otero.

La exministra y el exsubsecretario presentaron durante esta jornada su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente José Antonio Kast.

“La Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, a partir de hoy, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero a los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente”, informó el documento.

El Gobierno agradeció “la labor desempeñada por la exministra y el exsubsecretario, y les deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”.

Horas antes de la salida de las autoridades, La Tercera reveló que Duco fue citada al Palacio de La Moneda tras darse a conocer la respuesta oficial del Ministerio del Deporte a la Contraloría General de la República (CGR), luego de que la exministra fuera denunciada por un eventual mal uso de un vehículo fiscal.

A esto se suma la difusión de un video grabado el 23 de abril, en el que se muestra un festejo entre los miembros del Ministerio, incluyendo a Duco, con presencia de bebidas. Esta situación complica la defensa entregada por la exministra, quien aseguró al ente fiscalizador que con el vehículo cuestionado “se trasladó a una reunión de trabajo”.

“Es necesario señalar que, como consta en la bitácora del vehículo institucional (…), en dicha jornada la secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta cartera ministerial”, argumentó la respuesta de la cartera.

Duco se mantuvo por cinco meses liderando la cartera en medio de polémicas, como la suspensión del concierto de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional. Con su salida, se concreta el segundo cambio de gabinete del Ejecutivo, tras la salida de la exministra de la Segegob, Mara Sedini, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Fuente: cnnchile.com



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